Storybord: Kelly, el maestro del disfraz que más incomodó a Mirtha

En un nuevo episodio de Storybord, el doctor Tomás Rebord junto a Cristian Cimminelli, analizan la historia de vida de uno de los personajes más polémicos de la derecha peronista: Guillermo Patricio Kelly.

Se trata de un miembro de la derecha peronista, ligada al empresariado, que se levantó en armas para defender a Perón en el '55 y escapó varias veces de situaciones de encierro con métodos completamente insólitos: "Fue algo así como un elemento de derecha pero en el marco de la resistencia peronista. Venía del palo empresario. Militaba en la “Alianza Libertadora Nacionalista”. No puedo creer lo que voy a contar".

"Es un personaje a todas luces nefasto. Lo entrevistó Mirtha Legrand y se la trata de chamullar, es una cosa horrible. Le pregunta si es un gato al aire. Es un tipo de derecha que en el 55 fue a la Plaza de Mayo a agarrarse a tiro con los sectores de Marina mientras bombardeaban. Incluso comparte momentos con John W. Cook. Que loco que en ese momento histórico dos personas imposible de asociar a la misma idea, hayan estado luchando palmo a palmo", agregó Rebord.

“Kelly fue la fuerza de choque que fue a quemar iglesias. Entonces los milicos lo van a buscar con tanques y aviones y lo llevan a la cárcel de Río Gallegos, donde es protagonista de una fuga ontológica con Cook y Cámpora a Chile. Allá a todos los aceptan menos a él, que lo consideraban un criminal común. Vuelve a caer en cana y se vuelve a fugar. Adentro de un termo de una poetisa uruguaya que lo visitaba. Había una peluca y un arma. Es el primero en escapar de esa cárcel, vestido de mujer".

EL DÍA QUE INCOMODO A MIRTHA

El año pasado, la diva de los almuerzos fue consultada por el periodista Luis Bremer sobre cuál había sido la mesa más incómoda de toda su vida, “esa que salió y dijo ‘bendita sea la hora que se terminó el programa’”. “El personaje más , esto era uno que ya no está en este mundo. Guillermo Patricio Kelly”, especificó Mirtha.

- Hoy no voy a preguntar si viene armado. Pero una de las chicas me dijo que lo tocó y que estaba armado.

- Sabe lo que dijo no? Que es duro. Un arma es dura.

- A mi no me gustan esas cosas. Está de Boca, de azul y amarillo oro, ¿de qué es usted?

- Ah de qué equipo, sino le iba a decir que de usted.

- ¿Usted se insinúa conmigo?

- Más directo imposible. Jejeje. ¿Usted es un gato?

- ¿Qué dice? ¿Me habla en serio?

- Y yo le voy a preguntar de esto.

- Las cosas que hay que oír. ¿A qué viene esto?

- Por el libro de Viviana Gorbato.