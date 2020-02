Sanción a Manchester City: ¿Sergio Agüero y Nicolás Otamendi vuelven a la Argentina?

La drástica sanción de la UEFA sobre el Manchester City, que lo excluye de competencias europeas po dos años debido a incumplimientos en el Fair Play financiero afecta las decisiones de los jugadores argentinos Sergio Agüero y Nicolás Otamendi ¿Adelantan su regreso al fútbol argentino?

El duro castigo, que además incluye una multa por 30 millones de euros, pone en jaque toda la estructura de la entidad propiedad del jeque emiratí Mansour bin Zayed Al-Nahyan, ya que podría significar un multitudinario éxodo de figuras en busca de competir por la Champions League. En ese contexto, se abre la incógnita sobre los caso de Agüero y Otamendi, quienes atraviesan el tramo final de su carrera.

Tanto el defensor de 32 años como el atacante de 31 mostraron intenciones de finalizar sus carreras en Argentina y la situación del City podría ser un desencadenante para adelantar ese regreso. No obstante, en el medio, siempre pueden surgir otras propuestas europeas o de países con billeteras abultadas para seducirlos.

En el caso del 'Kun', la sanción aumenta el deseo de los hinchas de Independiente que reclaman a gritos su vuelta debido al mal momento que atraviesa el 'Rojo'. Agüero, quien se convirtió hace poco en el máximo goleador extranjero de la Premier League, finaliza su contrato a mediados de 2021 y tendría carta blanca de los Ciudadanos para tomar una decisión por su cuenta. No obstante, el contexto actual podría adelantar la fecha que tienen marcada en el calendario muchos 'Diablos'.

Sin embargo, el nivel de Agüero sigue estando a la altura de cualquier grande de Europa que pelea por la Champions y en ese sentido un destino posible puede ser Barcelona. El elenco catalán sufre con la lesión de Luis Suárez, quien no tuvo su mejor temporada, y también con las reiteradas molestias de Ousmane Dembelé, quien nunca rindió como se esperaba. Es por eso que en el último mercado de pases intentó cerrar un delantero a como dé lugar, aunque las cosas no resultaron como se esperaba. Con una deficiencia en el ataque, el 'Kun' podría volver a la liga española (brilló en el Atlético Madrid) y jugar con su íntimo amigo Lionel Messi parece ser un elemento suficiente para atraerlo.

Otamendi también podría recalar en la Superliga y todo dependería de él. Días atrás su representante dejó muy en claro que el ex Vélez Sarsfield "se muere" por jugar en el River de Marcelo Gallardo. Confeso hincha millonario, el zaguero quizás encuentra una salida elegante del City para vestir la banda roja. "No quiero poner en ningún aprieto a River en contratarme a mí. Hoy mi cabeza está puesta en el City, en mis dos años de contrato. Nunca me crucé con (Marcelo) Gallardo, ni hablé con ningún dirigente", dijo ayer el jugador sobre su futuro.

No obstante, el derrotero judicial de la sanción todavía es largo y habrá que aguardar por la apelación del equipo inglés y su resolución para saber qué sucede.