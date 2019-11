Elecciones en Boca: las declaraciones de Mario Pergolini que ponen a Gustavo Alfaro contra las cuerdas

Mario Pergolini puso contra las cuerdas a Gustavo Alfaro. En vistas a las elecciones en Boca, que se celebrarán el próximo ocho de diciembre, el candidato a vicepresidente 1° por la lista de la oposición que encabeza Jorge Ameal aseguró que no hubiese elegido este DT y cuestionó su manera de jugar.

#CNNDeportes | Mario Pergolini, sobre el futuro de Alfaro: "Yo creo que Boca juega como el técnico que contrataron. Si vos me preguntás a mí si me gusta... Y no, a mí no me gusta. Pero la decisión del DT va a ser de Román" pic.twitter.com/lf3ZXe9AZZ — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) November 28, 2019

En diálogo con TNT Sports, quien comparte espacio político junto a Juan Román Riquelme sentenció: "Con todo respeto, Alfaro es un gran profesional, se ha comportado perfecto, ha ganado partidos. Ahora, si me preguntás si a mí me gusta ver que el '9' no la agarra, el '10' tampoco. Los laterales sólo son laterales, nadie se mueve nunca. A mí no me gusta. ¿Hubiese elegido esto? No".

Consultado sobre sus preferencias en caso de ser elegido por los socios de Boca, Pergolini evitó hablar de candidatos a suceder a 'Lechuga' y enfatizó en que quien tomará esa decisión es el propio Riquelme: "No estoy en posibilidades de decir esto. Esta decisión realmente va a ser de Román. Me gustaría un equipo en el que los '9' y los '10' jueguen".