Un terremoto afectó el entrenamiento de Inglaterra en Estados Unidos antes del debut en el Mundial

Un terremoto afectó a Inglaterra en Estados Unidos a días del debut en el Mundial

La Selección de Inglaterra está cada vez más cerca del debut en el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, pero en las últimas horas se encontró con un inesperado problema que afectó al plantel comandado por el alemán Thomas Tuchel. El equipo que integrará el Grupo L junto a Croacia, Ghana y Panamá fue víctima de un terremoto cercano a Florida que afectó no sólo a los futbolistas, sino también a los habitantes estadounidenses. Para colmo, sucedió muy cerca de donde jugarán el último amistoso antes del torneo.

Lo cierto es que el hecho tuvo lugar en la costa de Cuba, pero las ondas sísmicas llegaron a suelo estadounidense. Esto también derivó a que la gente evacúe edificios en Orlando, donde justamente será el duelo ante los "Ticos" este miércoles 10 de junio desde las 17 (hora argentina). Para suerte de los presentes, no hubo que lamentar heridos ni muertes, pero tampoco es el primer inconveniente por el que afrontan desde que llegaron a uno de los países organizadores.

Un terremoto afectó a la Selección de Inglaterra a días del debut en el Mundial 2026: dónde y de qué magnitud fue

El terremoto de magnitud 6.1 en la escala Richter azotó también destinos turísticos como Cancún, Playa del Carmen y Tulum en México, como también en Disney World, según aseguraron a través del medio inglés Daily Mail. Cabe destacar que Inglaterra dejará la sede en la que actualmente entrena después del cruce ante Costa Rica para voler a Kansas City, donde trabajará durante la Copa del Mundo. Un detalle no menor es que para dicho encuentro se pronostica una tormenta eléctrica.

Cabe destacar que los dirigidos por Tuchel sufrieron un nuevo inconveniente desde que llegaron a Estados Unidos el pasado 1° de junio. El pasado lunes hubo nueve personas heridas en un tiroteo que tuvo lugar cerca del entrenamiento en Kansas, más precisamente a seis kilómetros. Mientras tanto, el plantel practica allí pensando en lo que será el debut contra Croacia del próximo miércoles 17 del corriente en Dallas.

El terremoto que alcanzó el entrenamiento de Inglaterra rumbo al Mundial 2026

La lista de Inglaterra para el Mundial 2026

Arqueros : Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace) y James Trafford (Manchester City).

: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace) y James Trafford (Manchester City). Defensores : Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O'Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle) y Djed Spence (Tottenham Hostpur).

: Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O'Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle) y Djed Spence (Tottenham Hostpur). Volantes : Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa) y Kobbie Mainoo (Manchester United).

: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa) y Kobbie Mainoo (Manchester United). Delanteros: Harry Kane (Bayern Munich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle) y Eberechi Eze (Arsenal).

El fixture de Inglaterra en el Mundial 2026: días y horarios de los partidos