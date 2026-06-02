El rompecabezas de Inglaterra en el Mundial: promesas, dependencia de Kane y búsqueda de identidad

FOTO ARCHIVO-Los jugadores de Inglaterra posan para una foto de grupo del equipo antes del partido con Serbia por la eliminatoria a la Copa Mundial de la FIFA 2026

​Inglaterra llega a otro Mundial con la habitual mezcla de promesas y dudas persistentes, y sus perspectivas siguen dependiendo tanto del talento individual como de la cohesión del ‌equipo.

A pesar de la evolución de ‌la plantilla y la llegada del experimentado entrenador alemán Thomas Tuchel el año pasado, persiste la sensación de que el potencial del equipo, y quizás su fragilidad, está definido por un puñado de jugadores, sobre todo por Harry Kane.

El historial goleador de Kane, de 32 años, y su influencia tanto en su club como en la selección son indiscutibles, pero los torneos recientes han puesto de manifiesto una dependencia que roza la vulnerabilidad.

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Cuando está en plena forma, el ​ataque de Inglaterra tiene estructura, ⁠presencia en el área rival y un referente para que los demás jueguen. Pero si ‌el delantero no tiene un buen día, el rendimiento del equipo decae ⁠notablemente.

Las alternativas, si bien son de renombre, no están ⁠a su altura en cuanto a impacto general, y la fluidez ofensiva de Inglaterra podría resentirse. Esto deja a Tuchel ante un dilema: cómo gestionar la carga de trabajo y el estado ⁠de forma de Kane sin comprometer la identidad del equipo.

Si el delantero del Bayern ​Munich repite esos momentos de bajo rendimiento que han caracterizado parte ‌de los últimos torneos internacionales, Inglaterra podría volver ‌a mostrarse ineficaz justo en el peor momento.

A esa incertidumbre se suma el hecho ⁠de que Inglaterra parece seguir buscando claridad a pesar de lo avanzado del ciclo.

Tuchel convocó a un total de 51 jugadores diferentes a la selección inglesa entre el momento en que asumió el cargo en enero de 2025 y la presentación de su plantel. En lugar de ​mantener una plantilla ‌fija, ha ido rotando jugadores constantemente y aún no ha logrado conformar un equipo estable.

INCERTIDUMBRE SOBRE ROLES

Quizás lo más preocupante sea la falta de definición de los roles de los jugadores clave. El creador de juego Jude Bellingham, una de las estrellas indiscutibles del deporte, personifica esta incertidumbre.

Ya sea jugando como mediocampista más retrasado, ⁠como mediapunta o en una posición intermedia, su influencia puede transformar el planteamiento de Inglaterra, pero también genera interrogantes sobre el equilibrio del juego.

El hecho de que aún exista ambigüedad sobre la mejor posición del jugador del Real Madrid, o incluso sobre el papel destacado que desempeñará en determinados esquemas, subraya la fluidez que aún conserva Inglaterra.

Y, sin embargo, las ventajas son evidentes.

Con Kane en plena forma, Bellingham desempeñando su rol más efectivo y Bukayo Saka, de vuelta a su mejor nivel tras más ‌de un mes de baja por una lesión en el tendón de Aquiles, aportando creatividad, Inglaterra cuenta con un núcleo capaz de plantar cara a cualquiera.

La regularidad de Saka ofrece una opción fiable, el dinamismo de Bellingham aporta control y potencia, y la capacidad de finalización de Kane sigue siendo de élite. Junto a ellos, el resto del equipo tiene el talento para complementar, aunque no ‌para llevar el peso del combate.

El reto, como suele ocurrir, será mantener ese nivel. Inglaterra tiene la costumbre de mostrarse cohesionada y convincente en un momento dado, para luego bajar el ritmo y ofrecer un ‌rendimiento claramente mediocre al ⁠siguiente.

Puede que necesite otro torneo en el que su mejor versión se revele realmente bajo presión, moldeado por las circunstancias más que por la planificación.

El ​hecho de que ese surgimiento espontáneo resulte ser una fortaleza o una falla probablemente definirá el resultado final de su campaña, que comienza en el Grupo L con Croacia el 17 de junio, seguida de choques ante Ghana y Panamá.

Con información de Reuters