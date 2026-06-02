Panamá quiere a poner en alto a Centroamérica, ganar primer partido mundialista, con DT Christiansen

FOTO ARCHIVO-El entrenador de Panamá, Thomas Christiansen, durante un entrenamiento de su equipo

La selección de ​fútbol de Panamá asistirá a su segundo Mundial con la consigna de poner en alto a Centroamérica, al ser el único representativo de esa zona que estará en ‌la competencia, y también demostrar el ‌crecimiento que ha tenido de la mano de su director técnico Thomas Christiansen.

El danés, que fue designado entrenador de la selección panameña en julio de 2020 en sustitución del argentino Américo "Tolo" Gallego, busca cerrar con broche de oro su proceso de seis años al frente de los "canaleros" con una histórica participación, que para el equipo sería ganar su primer partido mundialista.

El desafío se da en medio de los reportes de prensa que señalan que, tras el Mundial, ​el DT se irá a ⁠dirigir un club europeo.

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En Rusia 2018, Panamá finalizó en el último lugar del Grupo ‌G con tres derrotas ante Bélgica, Inglaterra y Túnez, en una campaña ⁠en la que marcó dos goles y recibió 11.

"Lo ⁠que hemos hecho en estos años es competir con grandes selecciones, pero ya no nos pasan por encima, podemos ganarles. Y es lo que queremos con Ghana, Croacia e Inglaterra, competirles para ⁠poner a Panamá en el mapa mundial y que el país se sienta ​orgulloso de su selección", dijo Christiansen en marzo en una entrevista ‌publicada en la página de la FIFA.

"Espero ‌que Panamá pueda dejar a Centroamérica en lo más alto, donde se merece", dijo ⁠a inicios de mayo tras ganar un premio entregado por el diario deportivo hondureño Diez.

A pesar de los deseos y el entusiasmo del estratega de 53 años, la misión no será fácil, pues en su segunda Copa del Mundo Panamá buscará su primer triunfo dentro del ​Grupo L.

Se presentará ‌el 17 de junio ante Ghana en el estadio de Toronto, escenario donde enfrentará a Croacia seis días después. Cerrará la fase de grupos el 27 de junio contra Inglaterra en el estadio Nueva York/Nueva Jersey.

"Hemos crecido en la región, hemos participado en Nations League, en Copas Oro, en Copa América, y en algunas ⁠de ellas llegando a finales o pasando históricamente de ronda. Todo esto ha sido fruto de un trabajo constante para alcanzar la meta final: el Mundial 2026", publicó Christiansen en Instagram tras haber clasificado a la Copa del Mundo en noviembre de 2025.

El año pasado, Panamá fue subcampeona de la Liga de Naciones de la CONCACAF, tras derrotar a Estados Unidos en las semifinales, pero fue eliminada de la Copa Oro en cuartos de final por Honduras, lo que supuso una gran ‌sorpresa tras haber llegado a la final dos años antes, donde cayó derrotada ante México.

La selección centroamericana también llegó a los cuartos de final de la Copa América 2024, tras vencer a Estados Unidos y Bolivia en la fase de grupos, antes de caer derrotada ante Colombia.

Cuando Christiansen llegó a Panamá, la selección se ubicaba en el lugar 81 del ranking de la FIFA, ‌y actualmente se ubica en el 33.

"No es habitual estar tantos años en un sitio, pero esto es parte del fútbol, si las cosas van bien y te sientes a gusto es motivo para ‌quedarse. Mi sueño ideal ⁠es hacer un buen Mundial, competir lo mejor posible y pasar de grupo, queremos hacer un buen papel, dejar bien en alto a Panamá", apuntó ​el técnico al portal de la FIFA.

Christiansen apostará por el mediocampista de Pumas Adalberto Carrasquilla, de 27 años, y el máximo goleador de la Copa Oro 2025, Ismael Díaz, en su intento por hacer realidad esa ambición.

Con información de Reuters