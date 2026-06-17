Sorpresa en la Selección Argentina por lo que dijo Azzaro sobre Messi tras el triunfo: "Las pelotas, gente"

Flavio Azzaro habló sobre Messi.

La Selección Argentina arrancó la defensa del título con una goleada por 3 a 0 ante Argelia en el debut del Grupo J del Mundial 2026, en el Arrowhead Stadium de Kansas City. La gran figura de la noche fue Lionel Messi, autor de un triplete que lo dejó igualado con Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los Mundiales. Apenas terminado el partido, Flavio Azzaro encendió la cámara de su canal de YouTube para descargar su análisis sobre la actuación del capitán.

¿Qué dijo Azzaro sobre el partido de Messi?

Para el periodista, la versión que se vio frente a los africanos no es producto del azar, sino de un proceso que arrancó hace varios años. "Messi empezó a sentir diferente a partir de la Copa América en Brasil y, obviamente, al lograr la Copa del Mundo", planteó Azzaro, en referencia al título continental de 2021 y a la consagración en Qatar 2022.

Messi tuvo un partido soñado ante Argelia.

Según su lectura, ese recorrido transformó la manera en que el rosarino se para dentro de la cancha y lo liberó de presiones que durante años lo persiguieron con la camiseta albiceleste. Ya sin la obsesión por la deuda pendiente, dijo, Messi juega más suelto y disfruta cada pelota.

Un Messi metido en todas

El conductor destacó que el aporte del 10 fue mucho más allá de los goles. "Hoy Messi estuvo muy activo, no solamente en los goles", subrayó, y remarcó que el capitán bajó a recibir, repartió juego y se sumó al esfuerzo colectivo durante todo el encuentro.

Azzaro también puso el foco en la entrega física: aseguró que en muchas jugadas Messi entendía que iba a tener que hacer un esfuerzo extra para dar el máximo, una actitud que, para el periodista, marca la diferencia con lo que muchos esperaban del astro a esta altura de su carrera.

La frase que descolocó

Y ahí llegó el momento más picante de su descargo. Cansado de una idea que circula desde hace semanas, el conductor salió al cruce de quienes minimizan lo que está haciendo Messi en esta Copa. "Muchos me decían que Messi juega este Mundial más tranquilo porque ya ganó el Mundial. Las pelotas, gente. Es el mejor futbolista de la historia", disparó, sin medias tintas.

La defensa de Azzaro llegó en sintonía con lo que mostró Messi en el campo: a una semana de cumplir 39 años, el capitán igualó un récord histórico y se cargó al equipo en una noche en la que la Scaloneta no brilló como conjunto. Para el periodista, no hay debate posible.