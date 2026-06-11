Quién es Gilberto Mora, el joven al que le dicen "el Messi mexicano"

La Selección de México se enfrenta hoy al combinado de Sudáfrica con una particularidad: en su plantel se encuentra Gilberto Mora, es el jugador más jóven de todo el Mundial 2026. Apodado "el Messi mexicano", el futbolista es una de las grandes promesas del combinado dirigido por Javier Aguirre.

Gilberto Rafael Mora Zambrano nació el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y juega como centrocampista ofensivo para los Xolos de Tijuana y la selección de México. Con solo 17 años, la FIFA confirmó que es el jugador más joven de los 1248 futbolistas convocados al Mundial 2026, en concreto, es el más chico de todo el torneo y el único menor de edad.

Gilberto Mora tiene 17 años y es el jugador más joven de todo el Mundial 2026

El joven debutó en Primera División de México junto al equipo de Tijuana en 2024, tenía solo 15 años. Se trata del tercer debut más joven de la historia de la liga, desde ahí no paró: su debut oficial con la Selección Mayor llegó el 29 de junio de 2025, cuando Javier Aguirre lo envió como titular en los cuartos de final de la Copa Oro contra Arabia Saudita.

Mora lleva el fútbol en la sangre, ya que su padre es Gilberto Mora Olayo, un futbolista profesional en clubes como Jaguares de Chiapas, Puebla y Tijuana. El exjugador hoy es entrenador de las divisiones formativas de los propios Xolos.

¿Por qué le dicen "el Messi mexicano" a Gilberto Mora?

Su relación al astro del futbol argentino es su destreza, juventud y las historias parecidas: en el verano de Alemania 2006 un jovencísimo Lionel Messi debutaba en su primer partido mundialista con la Selección Argentina y justamente tenía la camiseta número 19. Veinte años después, Mora debutará en su primer Mundial con el mismo número en la espalda.

Además, el jugador mexicano se destaca por su visión de juego, ténica individual y la capacidad para generar oportunidades de gol. Quedará ver su desempeño a lo largo de la Copa del Mundo 2026.

Cómo ver todos los partidos del Mundial 2026

Se podrán ver a través de diferentes canales de televisión, plataformas de streaming y aplicaciones móviles. Sin embargo, no todas las opciones ofrecerán la totalidad de los encuentros. Algunas señales transmitirán únicamente los partidos más destacados, mientras que otras permitirán acceder a los 104 encuentros del Mundial 2026. En detalle, habrá seis partidos por día.

Desde Argentina se podrán ver en:

Canales de televisión

DSPORTS : es la señal que cuenta con la transmisión completa del Mundial 2026 en Argentina. Se podrán seguir los 104 partidos del torneo, desde el encuentro inaugural hasta la final. Además, cuenta con programas especiales, análisis, entrevistas y contenido exclusivo.

: es la señal que cuenta con la transmisión completa del Mundial 2026 en Argentina. Se podrán seguir los 104 partidos del torneo, desde el encuentro inaugural hasta la final. Además, cuenta con programas especiales, análisis, entrevistas y contenido exclusivo. Telefe : la señal de aire transmite los encuentros de la Selección Argentina y las instancias decisivas del torneo.

: la señal de aire transmite los encuentros de la y las instancias decisivas del torneo. TV Pública: también incluye los encuentros de la Albiceleste y otros partidos destacados de la competencia.

también incluye los encuentros de la Albiceleste y otros partidos destacados de la competencia. TyC Sports: habrá 52 cotejos en vivo disponibles.

Aplicaciones y plataformas: