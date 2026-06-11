Por qué Santiago Giménez rechazó jugar en la Selección Argentina y eligió a México: de qué nacionalidad es

El delantero Santiago Giménez.

La historia de Santiago Giménez está llena de particularidades, en donde tiene un fuerte peso la crianza del jugador y su sentido de pertenencia. Nacido en Buenos Aires, hijo del ex futbolista argentino Christian "Chaco" Giménez, el delantero tuvo la posibilidad de representar tanto a Argentina como a México, pero se decidió por representar los colores del "Tri", donde hoy es suplente de Raúl Jiménez.

A medida que su carrera crecía y comenzaba a destacarse, al hijo del ex futbolista de Independiente y Boca le tocó decidir que debía hacer con su carrera a nivel selección La respuesta llegó hace varios años, cuando el delantero eligió vestir la camiseta de los "Aztecas", algo que luego el actual delantero del AC Milan se encargó de explicar en detalle los motivos que lo llevaron a rechazar la posibilidad de vestir la camiseta albiceleste.

Por qué Santiago Giménez juega para México

La principal razón fue emocional. Aunque nació en Argentina, Giménez llegó a México cuando apenas tenía cuatro años, después de que su padre iniciara su carrera en el fútbol mexicano. Desde entonces, desarrolló toda su vida en territorio mexicano y construyó allí su identidad personal y deportiva. "A México lo tomé como mi casa desde el día uno. Toda mi infancia y todos mis recuerdos son en México", explicó el atacante al recordar cómo fue creciendo su vínculo con el país que finalmente eligió representar. Para el delantero, la decisión no estuvo basada únicamente en cuestiones futbolísticas, sino en un profundo sentido de pertenencia.

De hecho, reconoció que durante mucho tiempo analizó cuál podía ser la mejor elección para su carrera profesional. Sin embargo, cuando llegó el momento definitivo, optó por seguir sus sentimientos. "Voy a decidir con el corazón. Me siento más mexicano entonces voy a representar a México", aseguró Giménez sobre una determinación que terminó marcando su trayectoria internacional. El propio futbolista admitió que desde una mirada puramente deportiva la decisión podría haber sido diferente. "Si hubiera pensado un poco más con la mente de qué me conviene más hubiera escogido la selección argentina", señaló, al reconocer el peso histórico y la visibilidad que suele tener la Albiceleste en el escenario mundial.

La visión del "Chaco" Giménez

Su padre, Christian "Chaco" Giménez, también explicó por qué la elección parecía natural para toda la familia. El exmediocampista sostuvo que la vida de Santiago estuvo completamente ligada a México desde la infancia. "Los actos escolares, sus amigos, el fútbol, el vínculo social y lo que nos rodeaba ya era México. Es parte de él y su historia empieza así", expresó.

Con el paso de los años, la decisión terminó consolidándose. Desde su debut con la selección mayor mexicana en 2021, Giménez se transformó en una de las principales figuras del equipo y en uno de los referentes de la nueva generación del Tri. De cara al Mundial 2026, el delantero no solo defenderá los colores que eligió con el corazón, sino también el país en el que creció y construyó toda su identidad futbolística.