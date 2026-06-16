Llega el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 y los argentinos ya tomaron una decisión: el equipo liderado por Leonel Scaloni va a salir campeón por cuarta vez en la historia. No es un deseo difuso ni una esperanza tímida. Es una convicción mayoritaria, medida, cuantificada. Así lo revela el Informe Especial Mundial 2026 de Giacobbe Consultores, realizado entre el 5 y el 10 de junio sobre una muestra de 2.500 casos en todo el país, con un margen de error del 2%.

La pregunta fue directa: ¿Hasta dónde creés que va a llegar la Selección Argentina en el Mundial 2026? La respuesta fue contundente. El 71,5% eligió la opción "va a volver a salir campeón". Ninguna otra categoría se acerca: el segundo lugar lo ocupa "va a llegar hasta cuartos de final", con apenas el 8,2%. Menos del 1% cree que Argentina quedará eliminada en la fase de grupos.

La convicción es transversal. Entre las mujeres, la fe en el título alcanza el 77,5%. Entre los hombres, el 65,1%. En el grupo de 16 a 30 años, trepa al 77,2%. Incluso entre los mayores de 51 años —el segmento históricamente más escéptico— la creencia en el campeonato supera el 63%.

En comparación con la medición equivalente que Giacobbe realizó antes del Mundial de Qatar 2022, la expectativa de título subió de forma significativa. En aquella edición, el porcentaje de quienes apostaban al campeonato rondaba el 53%. Hoy, con la copa ya ganada y el mismo equipo en cancha, esa cifra trepó casi 20 puntos.

Scaloni, el técnico que convenció a todos

Si hay un nombre que refleja el consenso de este Mundial, ese es Lionel Scaloni. El técnico nacional alcanzó una imagen positiva del 92,3% en la encuesta, con apenas un 4,3% de opinión regular y un 0,3% negativa. Las mujeres lo valoran aún más: el 95,7% tiene una visión positiva de él.

Cuando se les preguntó a los encuestados quién es el director técnico con mayor mérito en la historia de la Selección, Scaloni arrasó: el 81,7% lo eligió por encima de Carlos Bilardo (11,5%) y César Luis Menotti (3,9%). Entre las mujeres, ese número sube al 87,1%. Entre los jóvenes de 16 a 30 años, al 88,1%.

Es un resultado que habría resultado impensable hace apenas unos años, cuando Scaloni asumió casi de manera interina y con escaso respaldo. Hoy, con una Copa del Mundo y una Copa América en el palmarés, su figura se consolidó como la más valorada en la historia del banco argentino.

Julián Álvarez, la figura que no para de crecer

Entre los jugadores del plantel, el número más llamativo lo protagoniza Julián Álvarez: 93,2% de imagen positiva, con apenas un 2,3% de valoración regular y prácticamente nada de rechazo. El delantero del Atlético de Madrid es, en este momento, el jugador con mayor aprobación popular entre los relevados.

En diciembre de 2022, tras el Mundial de Qatar, su imagen positiva era del 95,8%. La leve caída —de apenas 2,6 puntos en casi cuatro años— es estadísticamente irrelevante y confirma que Julián Álvarez es uno de los pocos deportistas argentinos que se mantiene en la cima sin desgaste.

Messi y el Dibu, intocables

Lionel Messi registra una imagen positiva del 90,9%, con un 5,7% de valoración regular y solo el 1,5% de opinión negativa. El número es muy alto, aunque marca una leve baja respecto del 96,7% que tenía en diciembre de 2022, justo después de la consagración en Qatar. Es esperable: el tiempo y la exposición generan algo de desgaste incluso en las figuras más queridas.

Emiliano "Dibu" Martínez acompaña con un 92,2% de imagen positiva. Su número se mantiene prácticamente igual al de diciembre de 2022 (92,4%), lo que lo convierte en el jugador más estable en la percepción pública a lo largo del ciclo.

La única sombra: Rodrigo De Paul

En un cuadro de altísima aprobación general, Rodrigo De Paul es la excepción. Su imagen positiva cayó de forma pronunciada: pasó del 85,1% en diciembre de 2022 al 63% actual. La valoración regular subió del 11,8% al 23,3%, y la negativa trepó del 1,3% al 4%. Es el único jugador del grupo relevado que muestra un desgaste significativo en este período.

Los números del Informe Especial de Giacobbe dibujan un escenario de cohesión emocional poco común en Argentina: un país dividido en casi todo lo demás, pero unido detrás de la Selección. La fe en el bicampeonato no es un capricho ni un exceso de optimismo. Es la lógica conclusión de un ciclo ganador, con los mismos jugadores, el mismo técnico y la misma estructura que ya demostraron que pueden hacerlo.