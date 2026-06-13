Los máximos goleadores de la historia de los Mundiales

Lionel Messi y Kylian Mbappé entre los máximos goleadores de los Mundiales de la FIFA. (Crédito de foto: TyC Sports)

La Copa Mundial de la FIFA es el escenario donde los mejores futbolistas del planeta buscan la gloria eterna, y no hay mayor impacto en este torneo que marcar un gol. A lo largo de casi un siglo de competencia, solo un selecto grupo de artilleros ha logrado inscribir su nombre con letras de oro en las páginas más memorables de la historia del fútbol. El gol es el corazón del juego, y quienes dominan el área en el campeonato adquieren un estatus legendario que trasciende las fronteras de sus propios países, convirtiéndose en mitos vivientes del deporte rey.

Los máximos goleadores en la historia de los Mundiales

Miroslav Klose (Alemania): el máximo anotador histórico de las Copas del Mundo con 16 goles. Disputó un total de cuatro ediciones consecutivas: Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Ronaldo Nazário (Brasil): convirtió 15 goles. Estuvo presente en las citas de Estados Unidos 1994 (sin sumar minutos), Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006. Gerd Müller (Alemania): el letal atacante germano acumuló 14 conquistas en apenas dos torneos disputados: México 1970 y Alemania 1974. Just Fontaine (Francia): posee el impactante récord de 13 goles en un solo Mundial de fútbol, marca lograda en Suecia 1958. Lionel Messi (Argentina): el astro argentino registra 13 anotaciones en sus cinco participaciones oficiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Kylian Mbappé (Francia): suma 12 gritos sagrados en tan solo dos torneos jugados: Rusia 2018 y Qatar 2022. Pelé (Brasil): "o Rei" anotó 12 goles en los cuatro campeonatos que disputó: Suecia 1958, Chile 1962, Inglaterra 1966 y México 1970. Sándor Kocsis (Hungría): marcó 11 goles en una sola gran campaña, durante Suiza 1954. Jürgen Klinsmann (Alemania): logró 11 anotaciones en tres citas mundialistas: Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998. Helmut Rahn (Alemania): el histórico delantero convirtió 10 goles repartidos en las ediciones de Suiza 1954 y Suecia 1958.

En 2026, Messi y Mbappé podrían superar sus propios récords de goleadores. (Crédito de foto: AFP)

Los máximos goleadores que llegan al Mundial 2026

El destino de estos impresionantes récords podría cambiar drásticamente este año, en la edición del Mundial de Norteamérica 2026. Con el inicio de la Copa Mundial de la FIFA, los ojos del mundo están puestos sobre Lionel Messi y Kylian Mbappé. El capitán argentino, vigente campeón defensor, busca agigantar aún más su leyenda, mientras que la estrella francesa llega con una proyección alta para asaltar la cima de Miroslav Klose en tierras norteamericanas.