Los hinchas iraní-estadounidenses afrontan un Mundial incómodo en pleno conflicto bélico

Cuando Irán inicie la próxima semana su campaña mundialista en Los Ángeles, el empresario iraní-estadounidense Ehsan Shafi estará en las gradas animando al Team Melli, una inusual oportunidad de recibir en su hogar adoptivo a la selección nacional que adora.
Sin embargo, en lugar de ser un momento de pura celebración deportiva, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha dejado a aficionados como Shafi divididos entre la emoción de ver al equipo en el mayor escenario del mundo, la indignación por la represión de Teherán contra los manifestantes y la preocupación de que la campaña de bombardeos de Washington haya ido demasiado lejos.
Entrevistas de Reuters con hinchas iraní-estadounidenses en Los Ángeles, sede de la mayor diáspora iraní del mundo, junto con una revisión de publicaciones en redes sociales, muestran a una comunidad dividida entre el orgullo por la identidad iraní y el rechazo a los gobernantes del país, lo que obliga a muchos a sopesar si ver el torneo, asistir a los partidos o desvincularse por completo de la competición.
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"Todos los jugadores desean tener la oportunidad de jugar en el Mundial", dijo Shafi, de 46 años, tras disputar un partido el domingo por la mañana con Arya FC, un club amateur iraní-estadounidense del suburbio angelino de Woodland Hills.
"No importa lo que ocurra en el mundo. Estamos muy emocionados de ver a nuestra selección nacional".
Aun así, Shafi reconoció la tensión.
"Es una situación muy complicada", dijo. "A nadie le gusta ver a su país bajo bombardeos. Es muy complicado para nuestra gente".
"TEHERÁNGELES"
Decenas de miles de iraní-estadounidenses viven en Los Ángeles, donde ha arraigado una diáspora diferenciada a menudo conocida como "Teherángeles". El Team Melli, que significa selección nacional en persa, ha sido durante mucho tiempo un símbolo compartido que vincula a esa comunidad con el país del que muchos huyeron tras la revolución iraní de 1979, ante convulsiones políticas y represión.
Irán se enfrentará a Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles el 15 y el 21 de junio antes de viajar a Seattle para medirse con Egipto el 26 de junio. Shafi consiguió entradas y habla con el optimismo de un aficionado centrado en los partidos y en la inusual oportunidad de ver al equipo de cerca.
Ese entusiasmo, sin embargo, está lejos de ser universal.
Su compañero de Arya FC Shawn Rezaei llegó a la conclusión opuesta.
Rezaei, ejecutivo de restaurantes de 59 años que dejó Irán durante la revolución, ha asistido a Mundiales en Alemania, Brasil, Rusia y Qatar. Este verano, dice, será la primera vez que se mantenga alejado.
"Soy un aficionado al fútbol hasta la médula", dijo. "Pero esta vez, por la situación política, lo boicoteo".
Rezaei solicitó inicialmente entradas en Estados Unidos, pero finalmente decidió que no podía conciliar su apoyo al equipo con su oposición a las autoridades de Teherán.
"Este equipo no representa a la nación", dijo. "Básicamente, son un instrumento de propaganda del régimen".
Con información de Reuters