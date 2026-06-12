Los hinchas iraní-estadounidenses afrontan un Mundial incómodo en pleno conflicto bélico

Jugadores de fútbol del Arya FC, un equipo predominantemente iraní-estadounidense, disputan un partido en Woodland Hills, Los Ángeles, California, EEUU

Cuando Irán inicie la próxima semana su campaña mundialista en Los Ángeles, el empresario iraní-estadounidense Ehsan Shafi estará en las gradas animando ‌al Team Melli, una inusual ‌oportunidad de recibir en su hogar adoptivo a la selección nacional que adora.

Sin embargo, en lugar de ser un momento de pura celebración deportiva, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha dejado a aficionados como Shafi divididos entre la emoción de ver al equipo en el mayor escenario del mundo, la indignación por la represión de Teherán contra los manifestantes ​y la preocupación de ⁠que la campaña de bombardeos de Washington haya ido demasiado lejos.

Entrevistas de ‌Reuters con hinchas iraní-estadounidenses en Los Ángeles, sede de la ⁠mayor diáspora iraní del mundo, junto con una ⁠revisión de publicaciones en redes sociales, muestran a una comunidad dividida entre el orgullo por la identidad iraní y el rechazo a los gobernantes del país, ⁠lo que obliga a muchos a sopesar si ver el torneo, ​asistir a los partidos o desvincularse por completo de ‌la competición.

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"Todos los jugadores desean tener la ‌oportunidad de jugar en el Mundial", dijo Shafi, de 46 años, ⁠tras disputar un partido el domingo por la mañana con Arya FC, un club amateur iraní-estadounidense del suburbio angelino de Woodland Hills.

"No importa lo que ocurra en el mundo. Estamos muy emocionados de ver a nuestra selección nacional".

Aun ​así, Shafi ‌reconoció la tensión.

"Es una situación muy complicada", dijo. "A nadie le gusta ver a su país bajo bombardeos. Es muy complicado para nuestra gente".

"TEHERÁNGELES"

Decenas de miles de iraní-estadounidenses viven en Los Ángeles, donde ha arraigado una diáspora diferenciada a menudo conocida como "Teherángeles". El Team Melli, que ⁠significa selección nacional en persa, ha sido durante mucho tiempo un símbolo compartido que vincula a esa comunidad con el país del que muchos huyeron tras la revolución iraní de 1979, ante convulsiones políticas y represión.

Irán se enfrentará a Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles el 15 y el 21 de junio antes de viajar a Seattle para medirse con Egipto el 26 de junio. Shafi consiguió ‌entradas y habla con el optimismo de un aficionado centrado en los partidos y en la inusual oportunidad de ver al equipo de cerca.

Ese entusiasmo, sin embargo, está lejos de ser universal.

Su compañero de Arya FC Shawn Rezaei llegó a la conclusión opuesta.

Rezaei, ejecutivo de restaurantes de 59 años que dejó Irán durante ‌la revolución, ha asistido a Mundiales en Alemania, Brasil, Rusia y Qatar. Este verano, dice, será la primera vez que se mantenga alejado.

"Soy un aficionado al fútbol hasta ‌la médula", dijo. "Pero esta ⁠vez, por la situación política, lo boicoteo".

Rezaei solicitó inicialmente entradas en Estados Unidos, pero finalmente decidió que no podía conciliar ​su apoyo al equipo con su oposición a las autoridades de Teherán.

"Este equipo no representa a la nación", dijo. "Básicamente, son un instrumento de propaganda del régimen".

Con información de Reuters