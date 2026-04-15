La escalofriante lesión de una figura de Francia que lo deja sin Mundial 2026

A dos meses del comienzo del Mundial 2026, una figura de la Selección de Francia que comanda Didier Deschamps sufrió una escalofriante lesión por la que se perderá el torneo. Se trata nada menos que de Hugo Ekitike, delantero de Liverpool de Inglaterra que se perfilaba para estar pero en el cruce contra el Paris Saint Germain (PSG) por los cuartos de final de la Champions League se vio obligado a salir del verde césped. Poco más tarde se confirmó la gravedad de lo sucedido.

El parte médico oficial de este miércoles 15 de abril informó que el atacante de 23 años sufrió la rotura del tendón de Aquiles derecho y quedó completamente descartado para la Copa del Mundo. Para colmo, los "Reds" fueron eliminados del torneo continental después de perder por 2 a 0 en Anfield y el propio Ekitike tendrá que esperar varios meses para regresar a las canchas. Sin dudas, representa una durísima baja para el DT campeón del mundo en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022 a manos de la Selección Argentina.

Ekitike se rompió el tendón de Aquiles y se pierde el Mundial 2026 con Francia

La imagen del delantero cayendo al campo de juego y luego siendo atendido por los médicos causó preocupación en el cuerpo médico de Deschamps y horas después se confirmó lo peor. La mencionada lesión le demandará al menos nueve meses de recuperación, por lo que recién podría volver a pisar el verde césped en 2027. Si bien tiene variantes en la posición, el DT sabe que no contará con él para lo que se viene en el 2026.

En cuanto a los posibles atacantes que aparecen como alternativas está nada más y nada menos que Kylian Mbappé. Claro que, el hombre del Real Madrid no es el único de la lista, ya que Michael Olise del Bayern Munich pasa por un gran momento al igual que Désiré Doué en el Paris Saint Germain y Rayan Cherki en el Manchester City. Por supuesto, la decisión final la tendrá el entrenador galo que también sufrió bajas en Qatar 2022 y aún así llevó a su equipo a la final.

Hugo Ekitike se queda sin Mundial 2026

Los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y Chequia.

México, Corea del Sur, Sudáfrica y Chequia. Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar y Bosnia.

Canadá, Suiza, Qatar y Bosnia. Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.

Brasil, Marruecos, Escocia y Haití. Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía.

Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía. Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.

Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao. Grupo F: Países Bajos, Japón, Tunez y Suecia.

Países Bajos, Japón, Tunez y Suecia. Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda.

Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda. Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Grupo I: Francia, Senegal, Noruega e Irak.

Francia, Senegal, Noruega e Irak. Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y Congo.

Portugal, Colombia, Uzbekistán y Congo. Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.

Fecha de inicio y duración del Mundial 2026

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá comenzará el 11 de junio de 2026. La fecha marca el inicio de la vigésima tercera edición de la Copa del Mundo FIFA. El torneo se extenderá durante 38 días consecutivos hasta su finalización el 19 de julio de 2026. La final se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con capacidad para más de 82 mil espectadores.

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