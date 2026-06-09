Mariano Closs se cansó de Latorre y lo liquidó a micrófono abierto: "Estás grande, ñañoso"

Mariano Closs se cansó de Diego Latorre y lo liquidó en vivo: "Estás grande, ñañoso"

Mariano Closs y Diego Latorre protagonizaron un llamativo momento en plena transmisión de ESPN durante el duelo entre España y Perú en la previa del comienzo del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. El conductor apuntó contra el comentarista cerca del final del mencionado encuentro que la "Furia Roja" ganó por 3 a 1 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Es que "Gambeta" expresó su opinión sobre lo que sucedió en el verde césped y el relator del cotejo no lo perdonó.

Después del papelón que tuvo lugar antes del inicio de Argentina vs. Honduras con el himno, ahora la música de fondo volvió a ser el foco de la polémica en una cancha. Tal es así que sonó en varias ocasiones en el recinto ubicado mexicano y en la señal de Disney no lo pasaron por alto. De hecho, el exjugador de Racing y Boca Juniors lo mencionó en una de las últimas jugadas, lo que trajo consigo la divertida respuesta de Closs en vivo.

Closs apuntó contra Latorre en pleno España vs. Perú: el divertido cruce en ESPN

"Les gusta poner música en el medio del partido, eh...", se quejó "Gambeta" luego de que sonara el hit "Como me gusta la noche" del grupo Nene Malo, en un saque de arco. Ante estos dichos, el relator tomó la palabra y le respondió: "Te estás poniendo grande. No querés el corte en medio del partido, no querés la música...". Ante estos dichos, el exfutbolista añadió: "Me gusta el fútbol típico, tradicional" y su compañero agregó: "Estás ñañoso últimamente".

El momento en el que sonó Nene Malo y Diego Latorre se molestó en vivo

Para colmo, no fue la única vez que se escuchó la mencionada canción con la particularidad que en ambos casos sucedió segundos antes de un saque de arco. A través de X (ex-Twitter), más de un usuario señaló que fue una decisión a raíz del grito de "puto" que baja de las tribunas cada vez que sucede esta acción por la cual la FIFA ya sancionó a la Federación Mexicana de Fútbol. Claro que, también sonaron temas durante los laterales como es el caso del clásico Careless Whisper de George Michael que poco tienen que ver con el deporte en cuestión.

Los videos virales de la música durante el partido entre España y Perú

Primer papelón en la previa del Mundial en Estados Unidos: pusieron mal el himno de Argentina

La previa de la Copa del Mundo para la Selección Argentina en Estados Unidos arrancó con una tremenda falta de respeto para el conjunto albicelese. Antes de que arranque el partido e preparación ante Honduras, en Texas, el musicalizador no reconoció el himno argentino y, en su lugar, puso una canción de Los Palmeras en plena formación de ambos equipos. Por supuesto, esto no tardó en hacerse viral en las redes sociales donde muchos mostraron su molestia.