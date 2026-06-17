Inglaterra vs. Croacia: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de la fecha 1 del Mundial 2026, según la IA

El Mundial 2026 empezó con todo y llega uno de los partidos más potentes de la fase de grupos: la Selección de Inglaterra se enfrenta a Croacia este miércoles 17 de junio a las 17 hs en el Dallas Stadium de Arlington, Texas. A pesar de ser la primera fecha del Grupo L, ambos combinados buscarán acomodarse en la zona que completan Ghana y Panamá.

El veredicto de la IA: ¿Quién gana el partido entre Inglaterra y Croacia en el Mundial 2026?

Tras un exhaustivo análisis predictivo basado en algoritmos de rendimiento de los planteles, las habilidades futbolísticas individuales y antecedentes, la inteligencia artificial definió que Inglaterra sería la gran ganadora del encuentro.

Por los antecedentes, la IA adelantó que la Selección de Inglaterra sería la gran ganadora del encuentro

Los modelos de simulación le otorgan al conjunto británico el 55% de probabilidad de victoria, frente a un 20% de posibilidades para el seleccionado croata y un 25% destinado al empate. De acuerdo a estos parámetros técnicos, el marcador más probable de cara al debut mundialista se inclina hacia un controlado triunfo de la Selección de Inglaterra por 1-0 o 2-0.

Los dirigidos por Thomas Tuchel tuvieron una eliminatoria europea perfecta donde registraron ocho victorias en igual cantidad de partidos, consolidando un récord defensivo formidable de diez encuentros competitivos consecutivos sin recibir goles. La solidez en el eje de los defensores y el equilibrio aportado por Declan Rice en la mitad de la cancha le otorgan a los Three Lions una estructura sumamente difícil de quebrar.

Por el lado individual, la ofensiva inglesa inclina definitivamente la balanza. La presencia de Harry Kane como referencia de área, respaldado por la jerarquía y el desequilibrio de Jude Bellingham en la conducción, dota al equipo de una potencia goleadora letal.

Por su parte, Croacia se encuentra atravesando un proceso de transición generacional. Si bien el conjunto balcánico mantiene su tradicional estirpe competitiva y el liderazgo de un eterno Luka Modrić a sus 40 años, sus últimos compromisos previos han mostrado ciertos desajustes defensivos, acumulando seis partidos seguidos sin poder mantener la valla invicta. La intensidad en la presión que propone el libreto táctico de Inglaterra se perfila como el factor clave para incomodar la circulación del mediocampo croata y asegurar los tres puntos en Texas.