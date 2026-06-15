Inglaterra y Croacia inician su camino en el Mundial con el control de la fase de grupos en juego

Entrenamiento de Inglaterra para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Inglaterra inicia su camino en el Mundial el miércoles frente a Croacia en Arlington, en un partido inaugural del Grupo L de ‌gran envergadura que podría marcar ‌el rumbo de las aspiraciones de ambos equipos en el torneo.

Con Ghana y Panamá también en el grupo, el temprano enfrentamiento entre sus dos selecciones más destacadas tiene una importancia inmediata para la zona. La victoria daría al ganador el control desde el principio, mientras que la derrota podría suponer una presión temprana sobre las esperanzas de clasificación.

El partido llega además con una historia ya conocida.

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La ​victoria de Croacia en ⁠la prórroga sobre Inglaterra en las semifinales de 2018 sigue siendo un momento ‌decisivo en la historia reciente del torneo y, aunque ambas ⁠selecciones han evolucionado, la ventaja psicológica de aquella ⁠noche aún perdura.

Inglaterra llega al torneo como una de las favoritas, tras haber superado la fase de clasificación con un récord perfecto y sin encajar ningún gol.

Bajo ⁠la dirección de Thomas Tuchel, parece más estructurada y tácticamente disciplinada, ​construida en torno a un núcleo que incluye a Harry ‌Kane, Jude Bellingham y Bukayo Saka.

Así, el ‌centrocampista Jordan Henderson cree que la fuerza del equipo va más allá de ⁠la calidad individual.

Cuando se le preguntó qué hace especial a este grupo, Henderson, que cumplirá 36 años el día del partido, dijo: "Estar juntos, por supuesto, porque habrá momentos difíciles en los torneos, especialmente en el Mundial".

"Nunca todo va a ​salir como ‌uno quiere", afirmó. "Habrá momentos difíciles en los que habrá que darlo todo, y cuanto más unidos estemos como grupo, más fácil será".

"Siento que estamos en un buen momento. Solo se trata de poner en marcha ese primer partido y, para nosotros, se trata de demostrar a ⁠todo el mundo lo buenos que podemos ser".

Los principales dilemas de Tuchel se centran en la selección de los jugadores más que en la forma física, con competencia por los puestos en el centro del campo, la defensa y la posición de número 10, donde Jude Bellingham y Morgan Rogers se disputan el puesto, lo que subraya la profundidad de la que dispone de cara al primer partido.

Croacia, sin embargo, sigue ‌siendo uno de los equipos más resistentes de los torneos internacionales.

Invicta en la fase de clasificación -solo perdió puntos en un empate con República Checa- y construida en torno a la presencia inquebrantable de Luka Modric, de 40 años, combina la experiencia con la disciplina táctica y rara vez se deja intimidar en los grandes escenarios.

La batalla ‌en el centro del campo probablemente será decisiva. El juego de presión de alta intensidad de Inglaterra buscará romper el ritmo de Croacia, mientras que Modric, que disputa su ‌quinto y probablemente ⁠su último Mundial, y Mateo Kovacic intentarán controlar la posesión y ralentizar el juego.

Para Inglaterra, el partido inaugural ofrece la oportunidad de ​reafirmar su estatus como aspirante al título. Para Croacia, es otra oportunidad de desafiar las expectativas.

Para ambas selecciones, es una primera prueba que podría tener repercusiones mucho después de los 90 minutos iniciales.

Con información de Reuters