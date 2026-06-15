Saka está dispuesto a superar el dolor para representar a Inglaterra contra Croacia en el Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Inglaterra

El extremo inglés Bukayo Saka dijo que estaba dispuesto a arriesgar su estado físico y jugar a pesar del dolor para ‌el equipo de Thomas Tuchel en ‌el Mundial, insistiendo en que estaba en condiciones de jugar contra Croacia el miércoles a pesar de un problema en el tendón de Aquiles.

El extremo del Arsenal ha tenido su carga de trabajo cuidadosamente gestionada hacia el final de la temporada. Fue titular en un solo partido en casi un mes y admitió que no se ha sentido al cien por cien.

Pero sigue decidido a ​aportar su granito de ⁠arena, a pesar de que el entrenador Tuchel haya señalado recientemente que ‌Saka no ha podido entrenar varios días seguidos debido a este ⁠problema.

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Saka, de 24 años, dijo que los ⁠jugadores a menudo tienen que elegir entre protegerse a sí mismos y cumplir con las expectativas, y se comprometió a jugar a pesar del dolor.

"Como jugadores, es ⁠la mayor apuesta, sobre todo si no te sientes en plena ​forma. Tienes la opción de no jugar o de salir ‌al campo sabiendo que la gente ‌te va a juzgar de todos modos (...) al fin y al cabo, ⁠a la gente no le importa realmente cómo te sientes, esperan que cumplas, esperan que rindas", declaró.

"Estoy contento de haberme arriesgado. Diría que ha merecido la pena. Voy a seguir haciéndolo. Pero me siento mucho mejor que en marzo ​y estoy listo ‌para jugar", agregó.

La última vez que Saka fue titular fue con el Arsenal en la final de la Liga de Campeones que perdió ante el París Saint-Germain el 30 de mayo, donde jugó 83 minutos.

ES POCO PROBABLE, DICE TUCHEL

Sin embargo, Tuchel dijo la semana pasada que ⁠era "muy poco probable" que Saka pudiera "ser titular y jugar los partidos completos" en el Mundial debido a la lesión que aún le persigue.

"No quiero decir nada que vaya en contra del entrenador", dijo Saka el lunes.

"Pero lo que sí diría es que, entre (el entrenador del Arsenal) Mikel (Arteta), el equipo médico del Arsenal y el equipo médico de Inglaterra, desde marzo me han tratado de forma increíble y me han ayudado ‌a volver al campo y a dar lo mejor de mí por el equipo. Me siento mejor de lo que me he sentido en los últimos meses. Estoy listo para jugar".

Saka está a punto de disputar su partido número 50 con Inglaterra y es probable que comparta la banda derecha con su buen amigo y ‌compañero en el Arsenal, Noni Madueke.

"Es algo bastante único", dijo Saka. "Tener a dos jugadores en la misma posición que son tan amigos como nosotros (...) no sé muy bien cómo ‌funciona, pero así ⁠es. Noni es como mi hermano dentro y fuera del campo. Nos animamos mutuamente, hablamos todos los días y queremos que ​al otro le vaya bien".

Inglaterra, que cayó por 2-1 ante Francia en cuartos de final en Qatar, se enfrentará también a Ghana y Panamá en el Grupo L.

Con información de Reuters