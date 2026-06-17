El inédito gesto de Scaloni con Lionel Messi que no se vio en TV: "Te quiero mucho"

El gesto y la emoción de Scaloni con Messi que no se vio en la televisión.

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, tuvo un gesto inédito con Lionel Messi que no se vio durante la transmisión oficial en la televisión. Si bien el director técnico ya lleva casi ocho años en el cargo, jamás le había pronunciado una frase tan afectuosa en pleno partido al capitán, como lo hizo ahora en el 3-0 a Argelia en el debut en el Mundial 2026. Los tres goles del crack de casi 39 años llegaron a todo el planeta una vez más.

Cuando el DT sacó a "Leo" en el minuto 80 para que todo el estadio lo ovacionara en Kansas City, Estados Unidos, el delantero de Inter Miami estaba emocionado por una difícil situación familiar que le toca transitar. "Te quiero mucho...", le dijo al oído, por lo que el ex Barcelona y PSG le agradeció mientras entraba a la cancha su reemplazante Nicolás Paz.

Video: el momento del "te quiero mucho" de Scaloni a Messi en Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

¿Qué le pasó a Messi y por qué lloró contra Argelia?

Una vez conseguidos los tres puntos en el estreno en la Copa del Mundo, el astro rosarino dialogó con la prensa y fue contundente al respecto. "Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé días difíciles, complicados, pero estoy agradecido a la delegación y a los compañeros porque están al lado mío", destacó el capitán. “Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal (en Netflix) y me identifico mucho, siempre quiero dar el máximo. Me identifico de esa manera y, si estoy bien para hacerlo, lo intentaré”, comentó además.

El zurdo nacido en Rosario también agradeció les a todos los argentinos que alentaron al equipo desde Kansas y reconoció "el esfuerzo" que hacen para estar allí. "Volvimos a llenar el estadio, Argentina es una locura... Sé que la gente hace un esfuerzo muy grande y para nosotros ser locales siempre es una ventaja grande", completó.

Messi y Scaloni, una dupla histórica en la Selección Argentina.

El posteo de Messi tras Argentina 3 - Argelia 0: "Feliz"

Después de la goleada y de su brillo nuevamente, el capitán de la "Albiceleste" publicó varias fotos de la noche mágica en Kansas. En el feed de su cuenta oficial de Instagram (@leomessi), escribió para sus 507 millones de seguidores: “Feliz por el comienzo, agradecido por el cariño y muy orgulloso de ver a este grupo volver a competir como viene haciéndolo todos estos años”.

Los números de Messi en la Selección Argentina