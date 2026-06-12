Fue goleador, jugó en Chile y ninguneó a la Selección Argentina en el Mundial 2026: "Decepción"

Un histórico de Chile ninguneó a la Selección Argentina en el Mundial

Un exfutbolista chileno apuntó contra la Selección Argentina antes del debut en el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 que tendrá lugar contra Argelia el próximo martes 16 de junio en Kansas. Se trata de un histórico delantero trasandino que disputó varias veces la Copa América y hasta una Copa del Mundo con su seleccionado, pero no pudo consagrarse campeón como sí lo hizo a nivel clubes. Esta vez, fulminó al elenco de Lionel Scaloni y lanzó un insólito pronóstico.

Patricio Yáñez, exhombre del Colo Colo que hoy cumple la función de periodista, habló con un medio local y opinó sobre lo que puede ser el desempeño del combinado nacional en el certamen. De hecho, lo definió como "la gran decepción" y que no cree que lleguen alto. A su vez, reveló por qué piensa que esto sucederá y consideró que el seleccionado será superado por otros equipos. Por supuesto, todo dependerá de lo que pase en el verde césped, pero el ex futbolista dejó su pálpito.

Fue goleador de Chile, jugó un Mundial y fulminó a la Selección Argentina

"Argentina va a ser la gran decepción. Son los actuales campeones del mundo, pero no creo que lleguen alto. Lo digo porque futbolísticamente hay otras selecciones superiores. Pienso que puede pasar un par de etapas, pero no van a llegar a la final, que es lo que piensan muchos", esbozó Yáñez en diálogo con Radio Agricultura acerca de lo que puede ser el Mundial 2026 para el equipo de Scaloni. A su vez, el campeón de la Copa Libertadores de 1992 con Colo Colo aseguró que no dice que "ojalá se vayan" y que no tiene "mala onda con los argentinos".

Mientras tanto, el fútbol en suelo chileno continúa con normalidad después de que el seleccionado no clasifique a la Copa del Mundo en esta ocasión. En cuanto a su desempeño en las Eliminatorias Sudamericanas, quedaron en el útlimo puesto con 11 puntos producto de dos triunfos, cinco empates y once derrotas. En los últimos días tuvieron actividad disputando amistosos contra Portugal (cayeron 2 a 1) y Congo (ganaron 2 a 1).

Patricio Yáñez fulminó a la Selección Argentina

Cuándo es el partido entre la Selección Argentina y Argelia en el Mundial 2026: hora, TV y cómo verlo online

El duelo entre la "Albiceleste" y el combinado argelino tendrá lugar el martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas, Estados Unidos, desde las 22 horas de nuestro país. La transmisión del primer duelo de la fase de grupos de la "Albiceleste" estará a cargo de DSports, Paramount+, Disney+, TV Pública, TyC Sports y Telefe, mientras que el arbitraje se confirmará días antes del partido.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial