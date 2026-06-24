Día especial en la Selección Argentina por el cumpleaños de Messi, rotación ante Jordania y parte médico del Cuti Romero

Clima ideal en la Selección Argentina, que se encolumna detrás de Messi en su cumpleaños 39.

La Selección Argentina vive un clima ideal en el Mundial 2026, no solamente por las dos victorias en fila que le aseguraron el primer puesto en el Grupo J y lo depositaron en los 16avos de final. Es que el capitán Lionel Messi cumple 39 años, por lo que es una jornada emotiva y distendida en el predio de entrenamiento en Kansas City, Estados Unidos. Por supuesto, habrá una torta, reconocimiento pleno, cánticos y felicitaciones para el astro rosarino, que ya acumula cinco goles en dos presentaciones en la vigente Copa del Mundo.

En cuanto al plano estrictamente deportivo, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni ya tiene decidido colocar de entrada a los jugadores que habitualmente son suplentes para el cierre de la zona frente a Jordania. Para ello, inciden diversos factores: la primera posición asegurada, el calor, los viajes largos, el desgaste de ciertos futbolistas y la acumulación de las tarjetas a lo largo del certamen.

La posible formación de la Selección Argentina vs. Jordania en el Mundial 2026

Si bien todavía es prematuro elegir al probable once para el tercer compromiso del torneo, que será el sábado 27 de junio a las 23, todo indica que pueden aparecer de entrada los jugadores que no vienen sumando demasiados minutos. Por lo tanto, se perfilan Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás González; Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso; Nicolás Paz; Giuliano Simeone y José Manuel "Flaco" López.

Sin embargo, hay que hacer varias aclaraciones en este caso. Por ejemplo, estarán en la cancha algunos futbolistas que siguen recuperándose de las dolencias musculares: Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes y Julián Álvarez. Habrá que ver, entonces, si Scaloni determina incluirlos desde el arranque o en el segundo tiempo.

El único que está descartado es Cristian "Cuti" Romero, que debió salir a los 57 minutos ante Austria por una molestia en la misma rodilla derecha que lo dejó dos meses inactivo antes de la Copa del Mundo. Los resultados de los estudios médicos realizados al central estarían hoy mismo, por la tarde o noche.

La incógnita pasa por Messi, que siempre quiere estar, por lo que será fundamental su charla con Scaloni para definir su presencia o no en el campo. Por estas horas, lo más probable es que vaya al banco.

Los dos jugadores apercibidos en la Selección Argentina

Paredes y Facundo Medina deberán cuidarse de las amonestaciones, ya que si reciben una tarjeta amarilla más no podrán estar en los 16avos de final. Ambos fueron sancionados frente a Austria y son los únicos del plantel en esa situación. El reglamento de la FIFA indica que con dos amonestaciones habrá una fecha de suspensión y las amarillas recién se "limpiarán" cuando termine la fase inicial. Luego, volverán a quitarse antes de las semifinales.

El posteo de la Selección para Messi en su 39° cumpleaños.

El itinerario de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Entrenamientos en el predio de Kansas hasta el viernes 26 de junio, cuando viajará otra vez a Dallas para afrontar el tercer encuentro contra Jordania, el sábado 27 desde las 23. Aún está en evaluación si habrá un vuelo chárter esa misma madrugada del 27, dado que el cotejo es muy tarde, o viajarán con una jornada de anticipación el 26 para ya pasar la noche en Texas.

Aún está en evaluación si habrá un vuelo chárter esa misma madrugada del 27, dado que el cotejo es muy tarde, o viajarán con una jornada de anticipación el 26 para ya pasar la noche en Texas. Regreso a Kansas para retomar los trabajos el domingo 28 hasta el jueves 2 por la tarde, cuando se trasladarán en avión más de 2000 kilómetros hacia Miami para afrontar el encuentro de los 16avos de final.

para retomar los trabajos el domingo 28 para afrontar el encuentro de los 16avos de final. Si bien el Seleccionado dependerá de los resultados, la idea inicial es permanecer en el hotel de Kansas al menos hasta los hipotéticos cuartos de final.

La Selección Argentina tiene día, hora y sede para los 16avos de final

Como ya se aseguró el primer lugar de la zona J, el vigente campeón se medirá en el primer cruce eliminatorio directo con el segundo del Grupo H, que puede ser España, Uruguay, Arabia Saudita o Cabo Verde. El encuentro será el viernes 3 de julio a las 19 horas de Argentina en el estadio Hard Rock de Miami, Estados Unidos.