Cuántos hijos tiene Enrique Macaya Márquez, el histórico periodista deportivo

Detrás de la figura pública existió una relación que marcó gran parte de su vida

Con una trayectoria que atraviesa generaciones y una marca difícil de igualar en el periodismo deportivo, Macaya Márquez se convirtió en una referencia indiscutida del fútbol argentino y mundial. Sin embargo, detrás de su reconocida carrera existe una faceta mucho menos conocida vinculada a su vida familiar, donde encontró algunos de los momentos más importantes de su historia personal.

La trayectoria que convirtió a Macaya Márquez en una leyenda

A lo largo de más de seis décadas de trabajo, Enrique Macaya Márquez construyó una carrera única dentro del periodismo deportivo. Su nombre quedó asociado a las grandes coberturas internacionales y a una presencia constante en los eventos más importantes del fútbol.

Uno de los hitos más destacados de su trayectoria fue haber cubierto diecisiete Copas del Mundo de manera consecutiva, una marca que le permitió ingresar al Libro Guinness de los Récords. Además, recibió reconocimientos por parte de la FIFA y de la Asociación Internacional de Prensa Deportiva por su extensa labor profesional.

Su experiencia también se trasladó al ámbito académico. Como docente, se desempeñó al frente de la cátedra Fútbol Argentino y Mundial en la Licenciatura en Periodismo Deportivo de la Universidad de Palermo, formando a nuevas generaciones de comunicadores.

La historia de amor con Noemí Amanda Fernández

Aunque gran parte de su vida transcurrió frente a cámaras, micrófonos y estadios, la historia sentimental de Macaya Márquez se desarrolló lejos de los reflectores.

El periodista estuvo casado con Noemí Amanda Fernández, quien falleció en 2016. Ambos se conocieron mientras trabajaban en áreas relacionadas con los medios de comunicación y la publicidad.

En una entrevista con la revista ¡HOLA!, Macaya recordó el inicio de la relación: “Ella trabajaba en la editorial Creaciones, que editaba revistas para la mujer, y quería hacer publicidad en Radio El Mundo, donde yo trabajaba en el departamento comercial y llegué a ser gerente”.

El vínculo comenzó en medio de diferencias laborales y terminó convirtiéndose en una relación que se extendió durante décadas. “Empezamos discutiendo, después nos conocimos mejor, fuimos a tomar un café y de ahí en adelante empezamos a relacionarnos”, relató el periodista a la publicación.

Cuántos hijos tiene Enrique Macaya Márquez

Además de su extensa carrera profesional, Enrique Macaya Márquez formó una familia junto a Noemí Amanda Fernández. El histórico periodista deportivo tiene dos hijos: Gabriel Macaya Fernández y Andrea Macaya.

Ambos crecieron alejados de la exposición mediática que rodeó a su padre durante gran parte de su carrera, aunque en distintas ocasiones participaron de homenajes y apariciones públicas vinculadas a su trayectoria.

La familia ocupa un lugar central en la vida del reconocido comentarista, quien en numerosas oportunidades destacó la importancia del entorno familiar en su recorrido personal.

A sus 90 años Macaya Márquez continúa siendo una referencia del periodismo argentino

Quiénes son Gabriel y Andrea Macaya

Gabriel Macaya Fernández desarrolló una destacada carrera vinculada al deporte. Es licenciado en alto rendimiento y gestión deportiva, además de desempeñarse como preparador físico especializado en el ámbito del fútbol y la medicina aplicada al deporte.

Su nombre cobró mayor notoriedad en algunos eventos dedicados a homenajear a su padre. De hecho, fue uno de los principales organizadores de una celebración sorpresa realizada para reconocer la trayectoria de Macaya.

Por su parte, Andrea Macaya eligió mantener un perfil mucho más reservado. Su vida se encuentra enfocada principalmente en el ámbito familiar y suele evitar la exposición pública. Sin embargo, en algunas oportunidades acompañó a su padre en entrevistas televisivas y programas especiales dedicados a repasar su carrera.

El legado familiar de una figura histórica

A los 90 años, Enrique Macaya Márquez continúa siendo una de las voces más respetadas del periodismo deportivo argentino. Su legado trasciende las transmisiones, los Mundiales y los reconocimientos internacionales.

Más allá de los récords y los logros profesionales, el periodista suele destacar el valor de su familia, integrada por sus dos hijos y sus nietos, un aspecto menos conocido para el público, pero que ocupa un lugar fundamental en la vida de una de las figuras más emblemáticas de la comunicación deportiva en Argentina.