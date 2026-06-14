La serie romántica turca que es furor en Netflix

Las producciones turcas continúan consolidándose entre las más vistas de Netflix y una de las que más repercusión genera en la plataforma es "Gracias, ¿el siguiente?". La comedia romántica acaba de lanzar su tercera temporada y volvió a captar la atención gracias a una historia que mezcla romance, humor y los desafíos de las relaciones modernas.

Creada por Ece Yörenç y producida por Ay Yapım, cuenta con tres temporadas disponibles y episodios de alrededor de 45 minutos, una duración que la convierte en una opción ideal para quienes buscan una serie para ver de corrido. Además, su tercera entrega se estrenó el 8 de mayo de 2026 con ocho nuevos capítulos.

¿De qué trata "Gracias, ¿el siguiente?"?

La trama sigue a Leyla Taylan, una exitosa abogada que parece tener todo bajo control en su vida profesional, pero que enfrenta constantes dificultades en el terreno sentimental. Tras una ruptura amorosa, la protagonista se sumerge en el complejo universo de las citas contemporáneas con el apoyo incondicional de sus mejores amigas.

A lo largo de la serie, Leyla atraviesa romances, decepciones y nuevos comienzos que la llevan a cuestionar sus propias expectativas sobre el amor. La tercera temporada profundiza en su proceso de crecimiento personal y la muestra intentando sanar las heridas del pasado mientras enfrenta nuevos desafíos emocionales.

Uno de los principales atractivos de la producción es la actuación de Serenay Sarıkaya, una de las figuras más reconocidas de la televisión turca, quien interpreta a Leyla. El reparto principal también incluye a Hakan Kurtaş, Metin Akdülger, Boran Kuzum y Ahmet Rıfat Şungar.

Desde su estreno original, "Gracias, ¿el siguiente?" logró diferenciarse de las tradicionales telenovelas al abordar temas muy actuales, como las aplicaciones de citas, el "ghosting" y las relaciones sentimentales en la era digital. Su combinación de comedia, drama y romance le permitió construir una audiencia fiel en distintos países y convertirse en una de las producciones turcas más comentadas del catálogo de Netflix.

Con tres temporadas disponibles y capítulos cortos, se posiciona como una de las opciones más recomendadas para quienes buscan una serie romántica con personajes contemporáneos y una mirada diferente sobre las relaciones amorosas.

Ficha técnica de Gracias, ¿el siguiente?