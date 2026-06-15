Se filtró quién se va de Gran Hermano hoy lunes 15 de junio 2026: el nuevo participante eliminado

Tras las últimas salvaciones anunciadas por Santiago del Moro, la placa definitiva quedó conformada por seis jugadores que dependen exclusivamente del voto del público

La definición de una nueva gala de eliminación en Gran Hermano mantiene en vilo a los seguidores del reality. Tras el cierre de la votación positiva y el regreso del voto negativo, la placa quedó conformada por seis participantes que dependen exclusivamente de la decisión del público. Las encuestas ya anticipan quién tendría más chances de abandonar la casa este lunes 15 de junio.

Cómo quedó la placa final de Gran Hermano tras las salvaciones

La semana estuvo marcada por cambios en la modalidad de votación. Una vez finalizado el período de voto positivo, la producción volvió a implementar el sistema negativo, mediante el cual los televidentes deben elegir al jugador que desean eliminar.

Durante una transmisión en vivo, el conductor Santiago del Moro anunció a los participantes que lograron salir de la placa antes de la definición final. Primero fue salvada Solange Abraham. Más tarde también recibieron la noticia Andrea del Boca y Cinzia Francischiello, quienes aseguraron una semana más dentro de la competencia.

De esta manera, la placa definitiva de eliminación quedó integrada por los siguientes jugadores:

Yisela “Yipio” Pintos

Franco Zunino

Steffany “Campanita” Pereira

Luana Fernández

Leandro Nigro

Alejandra Majluf

Los seis participantes quedaron expuestos a la decisión del público en una instancia considerada clave para el desarrollo del juego.

Qué dicen las encuestas sobre el próximo eliminado de Gran Hermano

A pocas horas de la gala, las encuestas realizadas en redes sociales comenzaron a marcar una tendencia clara sobre quién podría convertirse en el nuevo eliminado de Gran Hermano.

Según los relevamientos publicados por la cuenta GH Encuestas en la red social X, la participante con mayor intención de voto negativo es “Campanita” Pereira. Los sondeos le otorgan cerca del 59% de los votos para abandonar la casa, una diferencia considerable respecto del resto de los nominados.

Detrás de ella aparece Franco Zunino, quien también concentra una cantidad importante de votos negativos, aunque lejos de los números registrados por Campanita.

A pocas horas de la gala, los sondeos realizados en redes sociales ya muestran una clara favorita para dejar el reality

Si la tendencia observada en las encuestas se mantiene durante las últimas horas de votación, Steffany “Campanita” Pereira sería la principal candidata a abandonar el reality este lunes 15 de junio. Sin embargo, el resultado oficial recién se conocerá durante la gala emitida por Telefe.

Cómo votar en Gran Hermano 2026

El sistema de votación continúa siendo uno de los elementos más importantes del programa, especialmente en las semanas de eliminación.

Votación por QR

Una de las modalidades más utilizadas es el escaneo del código QR que aparece en pantalla durante las emisiones de Gran Hermano.

Al escanearlo con un teléfono celular, el usuario accede directamente a la plataforma oficial de votación. Allí se muestra la placa vigente y se puede seleccionar al participante correspondiente según la modalidad activa de la semana.

Votación por SMS

También sigue disponible el sistema de mensajes de texto. Para votar, es necesario enviar la palabra “GH” al número 9009. Luego, el sistema solicita el nombre del participante elegido y guía al usuario durante el proceso.

Cuando la votación es negativa, el voto debe dirigirse al jugador que se desea eliminar. En cambio, durante las instancias positivas, se debe votar por el participante que se busca apoyar para que continúe en competencia.

Una vez completado el procedimiento, el sistema confirma la recepción del voto. Dependiendo de las reglas establecidas para cada gala, puede permitirse más de una votación por número telefónico.