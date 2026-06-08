Santiago del Moro habló sobre el supuesto arreglo en Gran Hermano Generación Dorada.

Gran Hermano Generación Dorada sufrió un reinicio en las últimas semanas, tras el ingreso de un gran número de nuevos participantes y el retorno de varios otros que habían sido eliminados con antelación. Dentro de ese grupo está Andrea del Boca, quien había tenido que abandonar la casa por un golpe que sufrió en la misma, pero que volvió gracias a un Golden Ticket.

Esto generó una enorme repercusión, sobre todo porque desde un principio fue de las "hermanitas" más conocidas, aunque también produjo ruido ya que en ningún momento se presentó a debate alguno; así como tampoco a la gala de regreso, razón por la cual su vuelta levantó un alto grado de suspicacia entre la audiencia.

El regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano generó mucha suspicacia.

Esto se intensificó en días recientes, luego de que Ale Castelo leyera en Ya fue todo (Jotax Digital), un mensaje enviado por una persona vinculada a una exfuente de la productora Kuarzo, donde se dejaba entrever que estaría acordada la permamencia de Andrea del Boca hasta la instancia decisiva del certamen y que iba a ser Manuel Ibero quien ganase.

Por si esto fuera poco, el periodista también deslizó que habría un supuesto proyecto audiovisual que involucraría no solo a la ex pareja de Zoe Bogach, sino también a Anna Del Boca, la hija de Andrea. Con todo esto sobre la mesa, Santiago del Moro decidió salir a hablar.

¿Qué dijo Santiago del Moro sobre las acusaciones de fraude?

Anoticiado de todo lo que se estuvo diciendo, el conductor del ciclo se expidió a través de sus redes y fue escueto, pero profundamente contundente: "Esto es mentira, además de un delirio".

De esta manera echó por tierra los rumores, aunque seguirán existiendo debido a todo lo que ocurrió en la presente temporada de Gran Hermano, algo que contribuyó también al bajo rating que está teniendo esta edición.