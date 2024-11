Sorpresa con Macaya Márquez: se supo de qué club del ascenso es hincha el famoso periodista

Sorpresa con Macaya Márquez: se supo de qué club del ascenso es hincha.

En las últimas horas se filtró un video en las redes que tiene como protagonista al experimentado periodista Enrique Macaya Márquez. El mismo tiene que ver con el festejo de sus 90 años, el cual compartió con amigos y colegas, pero el detalle que no pasó desapercibido en esta cuestión es que se reveló de qué club del ascenso del fútbol argentino es hincha. Como sucedió con otros colegas suyos, la noticia también generó sorpresa.

Fue su propio hijo quien le entregó la camiseta de All Boys a su padre en pleno festejo con la particularidad que la casaca tenía el número 90. Acompañado de Walter Nelson y Emiliano Pinzón -entre otros-, Macaya tuvo en sus manos la mencionada indumentaria y los presentes comenzaron a cantar una canción del elenco de Floresta. Claro que el momento no pasó para nada desapercibido y no tardó en hacerse viral.

"Hoy va a decir de qué cuadro es", esbozó su hijo Gabriel poco antes de que le entreguen la camiseta del "Albo" al reconocido comentarista que cubrió más Copas del Mundo de manera consecutiva en la historia: fueron 17, desde Suecia 1958 hasta Qatar 2022, inclusive. Sin dudas, una carrera más que memorable para el excompañero de Marcelo Araujo en distintas transmisiones de fútbol en la que hizo varios amigos que no dudaron en acompañarlo en el día de su cumpleaños. Entre los colegas que estuvieron celebrando su cumpleaños tampoco se lo perdieron Mariano Closs y Miguel "Tití" Fernández.

Enrique Macaya Márquez con la camiseta de All Boys.

Escándalo en el ascenso: All Boys se quedó afuera y hubo peleas con el árbitro

En una jornada complicada y llena de polémicas, San Martín de San Juan y All Boys protagonizaron un partido picante en los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. Con un empate 1-1 en la ida, el equipo visitante jugará una sorpresa al estar ganando 2-1 en Cuyo. Sin embargo, todo cambió cuando Sebastián González controló el balón con la mano y luego asistió a Maximiliano Casa para marcar un golazo.

Esta acción generó un gran enojo en los jugadores de All Boys, que reclamaron al árbitro Fabrizio Llobet.La tensión aumentó aún más cuando Juan Salas recibió una tarjeta roja por un forcejeo con un jugador sanjuanino que se dejó caer al suelo. En la misma jugada, Franco Toloza también fue expulsado. Con tres jugadores menos, All Boys quedó en una situación complicada y San Martín aprovechó para sellar el empate 2-2, logrando el pase a las semifinales del Reducido. En dicha instancia se verá las caras contra Nueva Chicago este domingo 24 de noviembre en la ida, mientras que la vuelta no tiene fecha definida.