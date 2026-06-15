Cuántos goles tiene Julián Álvarez con la camiseta de la Selección Argentina

Julián Álvarez, seleccionado argentino. (Crédito de foto: Reuters / Pedro Nunes)

Julián Álvarez, apodado popularmente como "La Araña", se ha consolidado como una de las piezas más fundamentales e indiscutibles dentro de la estructura ofensiva de la Selección Argentina conducida por Lionel Scaloni. Nacido en Calchín, Córdoba, el joven delantero destaca en el panorama internacional no solo por su notable capacidad de definición en el área, sino también por su incansable despliegue físico, su presión asfixiante sobre las salidas rivales y su enorme polifuncionalidad táctica. Tras dar sus primeros pasos en River Plate, su posterior y exitoso paso por el Manchester City y su actual vigencia en el Atlético de Madrid, Álvarez ha trasladado toda esa jerarquía al ámbito internacional, ganándose la admiración absoluta de los fanáticos de la albiceleste.

Los goles de Julián con la camiseta argentina

Julián Álvarez se ha lucido con increíbles tiros a la red, que son un reflejo de su crecimiento meteórico. El atacante registra 14 tantos como marca goleadora, en 51 partidos con el conjunto nacional, distribuyendo sus festejos en las competencias más exigentes del planeta. El punto más alto de su trayectoria se dio sin dudas durante el Mundial de Qatar 2022, una cita histórica en la que anotó cuatro goles determinantes que pavimentaron el camino hacia la ansiada tercera estrella, incluyendo su inolvidable doblete frente a Croacia en la semifinal.

Sumado a su producción en la máxima cita ecuménica, el cordobés ha dejado su firma en las Eliminatorias Sudamericanas, en los encuentros correspondientes a la Copa América y en diferentes compromisos de carácter amistoso internacional, demostrando que su capacidad frente al arco se mantiene intacta sin importar el escenario. Con esto se consagra como el tercer goleador de la era Scaloni, por detrás de Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Julián Álvarez en el entrenamiento para el Mundial 2026. (Crédito de foto: AFA)

El esperado debut en el Mundial 2026 contra Argelia

De cara al debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 frente al combinado de Argelia, la presencia de Julián Álvarez en el once inicial genera una enorme expectativa, aunque también abre el habitual debate táctico para el cuerpo técnico. Tras haber entrenado con total normalidad en Kansas City y dejar atrás un esguince de tobillo que arrastraba desde el cierre de la temporada europea, "La Araña" se encuentra físicamente óptimo y a disposición.

Scaloni ya anunció que el titular para comandar el ataque contra Argelia será Lautaro Martínez. No obstante, Julián Álvarez podría sumar valiosos minutos ingresando desde el banco de suplentes, para tener la oportunidad de anotar un gol más con la Selección Argentina.