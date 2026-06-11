Cuidado Argentina: Argelia goleó en su último amistoso previo al Mundial 2026

Argelia será el primer rival de la Selección Argentina en el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, pero antes del debut que tendrá lugar el próximo martes 16 de junio en Kansas goleó por 4 a 0 a Bolivia. En principio, este cruce no iba a tener transmisión debido al pedido del técnico bosnio del combinado argelino para no dar pistas a la "Albiceleste". Sin embargo, se filtró todo lo que sucedió durante el encuentro, los goles y hasta la táctica implementada por el Vladimir Petkovic para este compromiso.

Argelia goleó 4 a 0 a Bolivia antes del debut en el Mundial 2026 contra la Selección Argentina

Lo cierto es que los africanos que venían de ganarle sorpresivamente a Países Bajos como visitantes vencieron al equipo sudamericano con los tantos de Aissa Mandi, Amine Gouiri (X2) y Anis Hadj Moussa. Por supuesto, volvieron a mostrar esa agresividad que se notó contra los neerlandeses en ataque, pero también algunas falencias a la hora de defender que Lionel Scaloni y compañía deberán tener en cuenta. Tres de las figuras a tener en cuenta son los mencionados Gouiri y Moussa, además de Mohamed Amoura.

El primer tanto llegó sobre el cierre de la mitad inicial y los tres restantes, con un conjunto boliviano complicado en la línea del fondo, en una ráfaga de cinco minutos. Esto le alcanzó a los de Petkovic para quedarse con la victoria por 4 a 0, que ahora apuntan todo a llegar de la mejor manera contra la "Albiceleste". Cabe destacar que, más allá de que el técnico pidió que no haya transmisión, el medio argelino El Heddaf dijo presente en el Rock Chalk Park de Kansas para luego subir a YouTube los videos de lo sucedido en el verde césped. Con este triunfo, llegan afilados para lo que será el duelo del martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de la mencionada ciudad estadounidense contra el combinado nacional.

Cuándo es el partido entre la Selección Argentina y Argelia en el Mundial 2026: hora, TV y cómo verlo online

El duelo entre la "Albiceleste" y el combinado argelino tendrá lugar el martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas, Estados Unidos, desde las 22 horas de nuestro país. La transmisión del primer duelo de la fase de grupos de la "Albiceleste" estará a cargo de DSports, Paramount+, Disney+, TV Pública, TyC Sports y Telefe, mientras que el arbitraje se confirmará días antes del partido.

Argelia goleó a Bolivia 4 a 0 antes del debut contra la Selección Argentina en el Mundial 2026

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial