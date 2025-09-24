Memes: Julián Álvarez metió tres goles tras discutir con Simeone y las redes estallaron

Una vez más, Julián Álvarez sorprendió a todos en La Liga de España ya que, después de haber tenido una fuerte discusión con Diego Simeone o, de mínima, una palabra de queja -situación que no es normal en el delantero-, el crack cordobés la rompió para el Atlético de Madrid ante el Rayo Vallecano. Esto llevó a que las redes sociales explotaran en comentarios y en memes sobre la situación, principalmente, sobre Diego Simeone.

El conjunto colchonero llegó a este partido atravesando una situación muy complicada en el campeonato español. Con apenas 6 puntos en cinco encuentros disputados, el Atlético se encontraba en la 12ª posición de la tabla, muy lejos de donde acostumbra a estar. Los dirigidos por Diego Simeone venían de empatar 1-1 con Mallorca en su última presentación, donde Conor Gallagher puso en ventaja al equipo en el minuto 79 pero recibieron el empate de Vedat Muriqi cinco minutos más tarde. Sin embargo, ahora con este triunfo volvieron a levantar cabeza.