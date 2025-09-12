Furor por el nuevo Renault Clio: así va a ser el modelo 2026

Renault presentó el Clio VI, la sexta generación de su icónico hatchback, que llegará al mercado europeo a fines de 2025 con un diseño más deportivo, mayor tecnología y versiones híbridas de hasta 160 CV. Entre sus novedades se destacan el sistema multimedia OpenR Link con Google integrado, doble pantalla digital, mejoras en espacio interior y materiales reciclados, además de un consumo estimado de 3,9 l/100 km en la variante híbrida. Aunque fue mostrado oficialmente, Renault confirmó que por ahora el modelo del auto no estará disponible en Argentina.

Qué se sabe del del nuevo Renault Clio 2026

Renault presentó la sexta generación del Clio (Clio VI) en el Salón de Múnich, con un rediseño completo para mantenerse competitivo en el segmento de los compactos. El Clio se renueva tanto por fuera como por dentro, demostrando que la marca apuesta fuerte a la tecnología, la eficiencia y el confort.

Una de las novedades más destacadas es la motorización híbrida. El Clio VI incorporará la versión Full Hybrid E-Tech con 160 caballos de potencia, acompañada de motores nafteros en versiones más accesibles. También se confirmó que habrá variantes que usen GLP (Gas Licuado de Petróleo).

En cuanto al consumo, el modelo híbrido anuncia cifras muy competitivas: alrededor de 3,9 litros cada 100 kilómetros para la versión híbrida, lo cual lo posiciona como una alternativa más limpia y eficiente dentro del segmento B.

El interior trae también avances importantes: estrena doble pantalla digital OpenR (panel de instrumentos y sistema multimedia) con OpenR Link con Google integrado, lo que permite acceso a apps, navegación, asistentes por voz, etc. Se mejoró el espacio del habitáculo, así como la ergonomía y los materiales, que incluyen elementos reciclados según versión.

El diseño exterior fue otro punto clave de la evolución: el Clio VI es más largo que su antecesor, tiene líneas más definidas y deportivas, con un perfil que mezcla rasgos hatchback tradicionales pero con guiños que parecen acercarlo estéticamente a los crossover compactos. Renault también prestó atención a detalles como la aerodinámica y la iluminación LED avanzada.

Sin embargo, es importante destacar que, aunque Clio VI ya fue mostrado oficial y se espera su venta en Europa para finales de 2025, Renault Argentina dejó claro que “vehículo no disponible en el mercado argentino” hasta ahora. Esto significa que por lo menos en el corto plazo no se comercializará localmente, lo que obviamente limita su impacto directo para quienes estén en el país.