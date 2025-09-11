¿La conocías? Vuelve la Ford Explorer y este es su modelo 2025 "hecho en Argentina"

Cómo es el vehículo en su potencial modelo 2025.

La Ford Explorer 2026 combina la robustez histórica de la SUV con un diseño futurista, versiones híbridas y eléctricas, y un interior premium pensado para la familia a través de la inteligencia artificial del Chat GPT. Su fuerte apuesta a la conectividad, la conducción semiautónoma y la sustentabilidad la posicionan como una SUV de lujo accesible, capaz de adaptarse tanto a la ciudad como a la aventura.

Diseño exterior

Estética robusta y aerodinámica: conserva la silueta imponente típica de la Explorer, pero con líneas más fluidas y parrilla hexagonal iluminada por LED.

Faros ultrafinos Matrix LED que refuerzan un look futurista.

Llantas de 21 pulgadas con diseño dinámico, pensadas tanto para ciudad como para caminos irregulares.

Techo panorámico de cristal para realzar la sensación de amplitud.

Interior y confort

Configuración de 7 asientos con tercera fila rebatible eléctricamente.

Materiales premium sustentables: tapizados en cuero vegano y detalles en madera reciclada.

Pantalla curva de 15” con sistema SYNC 5, compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos.

Sonido envolvente B&O de 18 parlantes para una experiencia inmersiva.

Este es el modelo que imaginó la inteligencia artificial.

Motorización

Versión híbrida enchufable con motor 2.5 EcoBoost + batería de 20 kWh → autonomía eléctrica de 90 km.

Versión 100% eléctrica con batería de 100 kWh → autonomía de hasta 550 km, carga rápida 10-80% en 35 minutos.

Explorer ST 2026 → motor eléctrico dual con 500 CV, tracción integral inteligente.

Tecnología y seguridad

Autonomía nivel 3: conducción semiautónoma en autopistas.

Sistema de visión 360° con drones integrados para explorar caminos antes de recorrerlos.

Asistente predictivo de clima y tráfico, que sugiere rutas según condiciones en tiempo real.

Airbags inteligentes adaptativos y estructura con aceros de ultra resistencia.

Experiencia de usuario