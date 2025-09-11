¿La conocías? Vuelve la Ford Explorer y este es su modelo 2025 "hecho en Argentina"

La Ford Explorer 2026 combina la robustez histórica de la SUV con un diseño futurista, versiones híbridas y eléctricas, y un interior premium pensado para la familia a través de la inteligencia artificial del Chat GPT. Su fuerte apuesta a la conectividad, la conducción semiautónoma y la sustentabilidad la posicionan como una SUV de lujo accesible, capaz de adaptarse tanto a la ciudad como a la aventura.
Diseño exterior
- Estética robusta y aerodinámica: conserva la silueta imponente típica de la Explorer, pero con líneas más fluidas y parrilla hexagonal iluminada por LED.
- Faros ultrafinos Matrix LED que refuerzan un look futurista.
- Llantas de 21 pulgadas con diseño dinámico, pensadas tanto para ciudad como para caminos irregulares.
- Techo panorámico de cristal para realzar la sensación de amplitud.
Interior y confort
- Configuración de 7 asientos con tercera fila rebatible eléctricamente.
- Materiales premium sustentables: tapizados en cuero vegano y detalles en madera reciclada.
- Pantalla curva de 15” con sistema SYNC 5, compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos.
- Sonido envolvente B&O de 18 parlantes para una experiencia inmersiva.
Este es el modelo que imaginó la inteligencia artificial.
Motorización
- Versión híbrida enchufable con motor 2.5 EcoBoost + batería de 20 kWh → autonomía eléctrica de 90 km.
- Versión 100% eléctrica con batería de 100 kWh → autonomía de hasta 550 km, carga rápida 10-80% en 35 minutos.
- Explorer ST 2026 → motor eléctrico dual con 500 CV, tracción integral inteligente.
Tecnología y seguridad
- Autonomía nivel 3: conducción semiautónoma en autopistas.
- Sistema de visión 360° con drones integrados para explorar caminos antes de recorrerlos.
- Asistente predictivo de clima y tráfico, que sugiere rutas según condiciones en tiempo real.
- Airbags inteligentes adaptativos y estructura con aceros de ultra resistencia.
Experiencia de usuario
- Modo “Adventure”: ajustes automáticos de suspensión, climatización y sonido para viajes largos.
- App Explorer Connect: permite controlar carga, climatización y hasta programar viajes desde el celular.
- Integración con hogares inteligentes: sincronización con Alexa, Google Home y Apple HomeKit