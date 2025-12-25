Bolsonaro salió de prisión para operarse por una hernia inguinal

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro abandonó esta Navidad temporalmente la sede de la Policía Federal en Brasilia para someterse a una cirugía . Preso desde el 22 de noviembre por el intento de golpe de Estado de 2022 contra Lula Da Silva, tuvo que pedir autorización al juez que lo condenó, Alexandre de Moraes, para ingresar a una clínica privada.

Bolsonaro fue escoltado discretamente por cuatro vehículos y algunos agentes motorizados, según las disposiciones del magistrado De Moraes.

La cirugía para corregir las dos hernias inguinales debe durar unas cuatro horas, se desarrollará bajo anestesia general y mantendrá internado a Bolsonaro en el hospital entre cinco y siete días, dependiendo de su evolución.

Según el boletín divulgado por el Hospital DF Star de Brasilia, donde será operado, el ex jefe de Estado superó los exámenes preoperatorios y los médicos le declararon "apto" para el procedimiento.

El parte indicó además que durante su recuperación se valorará la posibilidad de someterle a otra intervención para bloquear de manera parcial un nervio del diafragma, con el fin de aplacar sus recurrentes crisis de hipo.

De acuerdo con lo estipulado por el magistrado, durante su estancia en el hospital, Bolsonaro solo podrá estar acompañado permanentemente por su esposa, Michelle Bolsonaro.

Cuatro de sus hijos, el senador Flávio Bolsonaro y el concejal de Río de Janeiro Carlos Bolsonaro, así como Jair Renan y Laura, recibieron el permiso para visitar puntualmente a su padre.

Sin embargo, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, recientemente destituido de su cargo en la Cámara Baja y quien vive en Estados Unidos desde marzo, no fue autorizado por el juez De Moraes.

El magistrado también prohibió el ingreso de computadoras, teléfonos móviles o cualquier equipo electrónico a la habitación del exmandatario y señaló que cualquier visita adicional tendrá que contar con el aval de la Justicia.