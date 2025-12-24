Dólar cara chica: qué valor tiene y por qué diferencia hay con el cara grande

Por qué valen más unos dólares que otros

Con el regreso del debate sobre el uso de dólares en efectivo y las medidas oficiales para alentar la circulación de divisas tras el blanqueo de capitales, volvió a tomar protagonismo una vieja distinción del mercado informal: la diferencia de valor entre los dólares “cara chica” y los “cara grande”, que es clave a la hora de realizar el cambio de divisas.

En la práctica, aunque todos los billetes de dólar son de curso legal, en la city porteña no todos cotizan igual. Los llamados dólares “cara chica” —emitidos hasta 1996— suelen pagarse entre 2% y 4% menos que los billetes más nuevos. En el caso del billete de 100 dólares, se los reconoce porque Benjamin Franklin aparece dentro de un marco ovalado y con un tamaño más reducido respecto de las versiones posteriores.

Cómo cambiar los dólares viejos

La penalidad no tiene fundamentos legales, pero sí comerciales. En el circuito informal, cuevas y “arbolitos” consideran que estos billetes son más difíciles de revender o colocar, especialmente fuera del país, y por eso aplican un descuento tanto al comprarlos como al venderlos. La misma lógica suele extenderse a dólares de baja denominación o con signos visibles de desgaste. Pese a que todos son legales, esta parece una regla tácita entre el mercado.

Del otro lado, los dólares “cara grande” —especialmente los más recientes, que incorporan la banda azul de seguridad y muestran el rostro de Franklin en primer plano— son los más buscados y se pagan al precio pleno. Esa preferencia explica la brecha que persiste en el mercado paralelo, aun cuando la Reserva Federal de Estados Unidos ratificó que todas las emisiones siguen siendo válidas, sin importar su antigüedad.

Por qué valen más los dólares "cara grande"

En el sistema bancario argentino, en cambio, no existe esta discriminación. Las entidades financieras aceptan tanto dólares “cara chica” como “cara grande” sin diferencias de valor, y lo mismo ocurre con billetes deteriorados o manchados, en el marco de la normativa que el BCRA volvió a prorrogar hasta el 31 de diciembre. No obstante, la aceptación de billetes en mal estado sigue siendo voluntaria para los bancos.

Así, mientras en los bancos todos los dólares valen lo mismo, en la calle la antigüedad del billete sigue marcando la diferencia: el dólar “cara chica” conserva su valor legal, pero en el mercado informal cotiza con descuento frente a las versiones más nuevas.

Paso a paso: cómo cambiar dólares “cara chica” en los bancos

Para quienes deseen cambiar o depositar estos billetes, el procedimiento habitual es el siguiente. En primer lugar, se recomienda consultar con el banco si la entidad está adherida al programa. En caso de no estarlo, existen alternativas como el Banco Nación y algunos bancos provinciales que sí participan.

Una vez confirmada la adhesión, los billetes deben entregarse en la sucursal, generalmente por ventanilla. Allí se realiza una revisión para comprobar la autenticidad de los dólares y verificar que cumplan con los criterios básicos de integridad. Tras el depósito, el cliente puede optar por dejar los dólares acreditados en su cuenta o retirarlos en billetes de series más nuevas, de acuerdo con los tiempos y condiciones que establezca cada banco.

El BCRA estableció una serie de requisitos mínimos, alineados con los criterios de la Reserva Federal de Estados Unidos, para que los billetes sean aceptados. Cada unidad debe conservar más del 50% de su superficie y permitir identificar claramente la denominación y las medidas de seguridad.

Los billetes se cuentan por pieza y se verifica su autenticidad antes del depósito. Incluso los dólares gastados, rasgados, sucios o parcialmente desfigurados pueden incluirse en depósitos regulares, siempre que cumplan con los criterios establecidos. Además, deben presentarse enderezados, con bordes y esquinas alineados.