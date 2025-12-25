Quién es Sasha Ferro, la modelo que fue novia de Diego Tarzia

La modela Sasha Ferro.

En los últimos días se conoció la separación del delantero de Independiente, Diego Tarzia, de la reconocida modelo e influencer Sasha Ferro. Ella confirmó la decisión en las redes sociales, en lo que no habría sido una ruptura en buenos términos entres ambos, por lo que ha permitido ver la joven en posteos y declaraciones que realizó.

En un primer posteo que compartió en sus redes, la modelo puso "directamente nunca amen a un hombre", en donde se la puede ver a ella llorando con música de fondo. Ya en una segunda publicación aseguró que está "soltera" y declaró "aguante Racing", en alusión al club del que es hincha y porque se separó justo de si novio, futbolista del clásico rival.

El perfil de Sasha Ferro, exnovia de Diego Tarzia, jugador de Independiente

Sasha Ferro es una modelo e influencer que en los últimos años ha crecido y se afianzó como persona de gran exposición en las redes sociales. En Instagram tiene 1.7 millones de seguidores. Allí comparte contenido relacionado con moda, viajes y su vida cotidiana, que genero gran repercusión e interacciones en cada posteo que sube.

Diego Tarzia con Sasha Ferro.

Además incursionó en la música, ya que lanzó algunas canciones como solista. En su cuenta de YouTube, en donde tiene más de 95 mil suscriptores, aparecen sus canciones: “Error”, “No te extraño”, “Fanático” y “No te vayas a enamorar”. Ferro llegó a la fama a partir de participar del "yate-gate", una fiesta en un barco que incluyó a varios futbolistas de Independientes -entre ellos Diego Tarzia, su ahora ex novio-.

A Sasha Ferro la vincularon en el pasado con Enzo Fernández

Hace algunos meses, cuando Enzo Fernández se separó de Valentina Cervantes, Paula Varela mencionó a Sasha Ferro. “Él ya estuvo varias veces con chicas. Ella lo perdonó. Valentina sabe que Enzo ha sido infiel y lo ha perdonado”, dijo la panelista en Socios del espectáculo.

Sasha Ferro es una gran influencer.

Además que “pero parece que esta vez fue Enzo quien tomó la decisión porque se enamoró de otra chica. Me dan el nombre de esta otra chica que es una rubia”. “La que estuvo en el barco de Independiente. Sasha Ferro, dicen que estaría enamorado de ella”, agregó Varela. Lo cierto es que se terminó el amor entre la modelo y el jugador del Rojo, quien en este último semestre no logró sumar muchos minutos.