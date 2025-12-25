Sorpresa de Navidad en Vicente López: un lobo marino apareció en la costa y movilizó un gran operativo de rescate

Un lobo marino sorprendió a todos este jueves de Navidad en la costa de Vicente López. La aparición del animal provocó una escena de asombro para los vecinos. Desde el municipio confirmaron que ya trabajan con autoridades provinciales en un operativo de rescate.

Operativo en el Paseo de la Costa

La aparición del lobo marino ocurrió exactamente en el cruce del Paseo de la Costa y Av. San Martín, un punto clave que hoy se llenó de curiosos. Se presume que el animal llegó hasta ahí por desorientación. En el lugar ya trabajan agentes de Defensa Civil y la policía local, mientras que la Prefectura Naval Argentina tiene la tarea de garantizar el traslado seguro del ejemplar.

De acuerdo con las primeras información, el lobo marino ya había aparecido ayer en el Puerto de Olivos. Los testigos marcaron que alternaba momentos de descanso en la orilla con otros de inmersión en el río. Desde las 8 de la mañana, fue visto por los vecinos de Vicente López.

El rescate: cómo sigue la salud del animal

Para garantizar que el lobito regrese a su hábitat sin riesgos, se espera la intervención de especialistas de Temaikèn, quienes encabezarán las maniobras de rescate. El operativo podría realizarse por vía terrestre o, si las condiciones lo permiten, trasladándolo aguas adentro para que continúe su camino de forma natural.

Desde la Municipalidad de Vicente López informaron que el lobo es un ejemplar joven y, por suerte, se encuentra en buen estado de salud. Por precaución, las autoridades mantienen la zona vallada y le piden a los vecinos no intentar tocar al animal ni acercarse demasiado para no interrumpir el trabajo de los rescatistas.