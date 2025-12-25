Cómo seguirá el clima: el pronóstico del tiempo para Navidad en el AMBA

Luego de una Nochebuena marcada por altas temperaturas y amenazas de lluvias que finalmente no se concretaron, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) modificó su pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA). El organismo informó que durante la jornada navideña no habrá precipitaciones y se registrará un descenso de la temperatura acompañado de ráfagas de viento moderadas.

Durante la víspera, la sensación térmica alcanzó los 37°C y se mantuvo la expectativa de tormentas aisladas. Sin embargo, la alerta a corto plazo fue desactivada en la madrugada del 25, ya que no se registraron lluvias en la región. Los especialistas señalaron que las ráfagas de viento no superarían los 50 km/h, lo que permitió estabilizar las condiciones atmosféricas.

Cómo estará el clima durante Navidad

En la mañana de Navidad, la temperatura se ubicó en torno a los 21°C, con cielo cubierto por nubosidad persistente. A lo largo del día, la máxima se estima en 30°C, mientras que hacia la noche se prevé un nuevo descenso con registros cercanos a los 25°C.

El SMN indicó que el alivio térmico será breve, ya que el viernes se espera un retorno del calor con máximas de 34°C y cielo algo nublado, sin probabilidades de precipitaciones. Para el sábado, el pronóstico anticipa chaparrones aislados y una máxima de 23°C, lo que marcará un cambio en las condiciones del último fin de semana de 2025.

El pronóstico del tiempo en parte del país y cómo estará el clima en los próximos días

En el plano nacional, el mapa de alertas elaborado por el SMN estableció para este jueves 25 niveles de riesgo amarillo y naranja por tormentas en el norte del país, abarcando nueve provincias. La advertencia más importante incluye a Formosa, Chaco, el norte de Córdoba, Corrientes y el sector este de Salta. En nivel amarillo figuran Misiones, Jujuy, Tucumán, gran parte de Corrientes, el norte de Santa Fe y el sur de Córdoba.

Para mañana viernes, las tormentas desaparecerán del norte argentino, salvo en una porción de Jujuy, y la alerta amarilla se trasladará hacia el centro y sur del país. Mendoza, La Pampa, Neuquén (región sur), Río Negro, Chubut y sectores cordilleranos de Santa Cruz registrarán fuertes vientos, según el informe del organismo.