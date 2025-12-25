Fiesta Segura: Formosa desplegó un exitoso operativo integral de seguridad durante Nochebuena

El Gobierno de Formosa, dirigido por Gildo Insfrán, ratificó su compromiso con la paz social mediante la implementación del operativo Fiesta Segurda, un programa integral de prevención durante la Nochebuena y la Navidad en todo el territorio, que abarcó desde los principales centros urbanos hasta las zonas rurales más alejadas.

El realizado a través de la Institución Policial, la acción se enmarcó en una política de seguridad ciudadana orientada a la prevención y anticipación del conflicto. Contempló el fortalecimiento de ejes estratégicos como la tolerancia cero de alcohol al volante, controles viales y recomendaciones a viajeros, verificación del transporte de ganado mayor y menor, retiro de animales sueltos en rutas, lucha contra el narcocrimen y patrullajes barriales tanto en áreas urbanas como rurales.

Compromiso ciudadano

En el marco de las celebraciones y el inicio de las vacaciones de verano, se instó a la comunidad a utilizar de manera responsable los espacios públicos destinados a la recreación. La Policía tuvo presencia activa en plazas, la Costanera y parques, con el objetivo de que estos sean puntos de encuentro y no escenarios de incidentes, y brindaron una respuesta inmediata y eficiente.

Un operativo para cuidar a los formoseños

En diálogo con medios locales, el jefe de Policía de Formosa, comisario general licenciado Juan Moisés Villagra, explicó que el operativo promovió el fortalecimiento el control de seguridad, con un trabajo conjunto entre vecinos y servidores públicos. Este enfoque apuntó a fomentar la denuncia temprana y la colaboración activa de la ciudadanía. En la ciudad capital, los efectivos fueron distribuidos estratégicamente en zonas comerciales, plazas, avenidas, accesos y casas quintas ubicadas en las afueras, además de reforzar también las tareas de prevención e investigación contra el narcomenudeo.

Uno de los pilares centrales del operativo fue la seguridad vial, ya que se reforzaron los controles en accesos y rutas nacionales y provinciales mediante rigurosos exámenes de alcoholemia, con soportes provistos por el Gobierno provincial y el apoyo de camionetas, motocicletas, personal montado y grupos especiales.

La seguridad también alcanzó al sector productivo y rural. Se intensificaron los controles en rutas para verificar que el traslado de ganado mayor y menor se realice conforme a la normativa vigente, con el fin de prevenir el robo de ganado y garantizar la seguridad y la salud de la población. Asimismo, se llevaron adelante patrullajes y recorridas barriales antes, durante y después de reuniones bailables, para reducir contravenciones y delitos que suelen registrarse en horas de la madrugada.

El planeamiento transversal a los servicios para los ciudadanos

En el aspecto sanitario y preventivo, se reforzó la seguridad en hospitales, con guardias que funcionarán como días laborales. Además, se puso especial énfasis en la campaña Pirotecnia Cero, mediante un trabajo conjunto con la Municipalidad de Formosa, con el objetivo de proteger a personas con autismo, adultos mayores y mascotas, además de promover las celebraciones sin ruidos dañinos.

Otro eje relevante fue el control de eventos masivos no declarados. Ante la detección de fiestas privadas sin autorización, la Policía coordinó acciones con municipios y autoridades competentes para erradicar estos encuentros, que suelen realizarse sin condiciones mínimas de seguridad y representan un riesgo para la ciudadanía, además de ser focos potenciales de riñas y accidentes.

El operativo previno también una fuerte presencia policial en terminales de ómnibus, sitios turísticos, plazas y otros puntos de alta concurrencia durante las fiestas. Desde el Gobierno se invitó a la ciudadanía que ante cualquier emergencia o situación que ponga en riesgo la seguridad pública se podían comunicar con la línea 911 para una respuesta rápida y eficaz.