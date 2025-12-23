Operativo fiestas: con más de 4 mil policías, Formosa reforzará la seguridad en toda la provincia

En el marco de los festejos de Navidad y Año Nuevo, más de 4.000 efectivos de la Policía provincial se desplegarán en un operativo especial de seguridad en la ciudad de Formosa y en diferentes localidades del interior.

El segundo jefe del Departamento de Operaciones Policiales, Marcelo Ruíz, informó a los medios locales que el objetivo de este despliegue es que los formoseños puedan disfrutar de las fiestas en paz y con tranquilidad, garantizando un ambiente seguro para todos.

El Comando Superior de la Policía, a través del Departamento de Operaciones Policiales, diseñó un operativo especial con motivo de las fiestas de fin de año. El mismo se inicia el martes 23 de diciembre y contempla patrullajes constantes y recorridas barriales antes, durante y después de las reuniones familiares, con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar la seguridad de la comunidad.

Los controles

Entre las acciones previstas se incluyen controles preventivos, presencia policial estratégica en puntos clave de la ciudad y del interior, y monitoreo constante de zonas de mayor afluencia de personas. Estas medidas buscan reducir contravenciones, prevenir delitos y asegurar que los festejos se desarrollen en un clima de paz.

A su vez, informó que estas acciones preventivas están orientadas a reforzar la seguridad en los barrios, garantizar la tranquilidad de los vecinos, transeúntes y turistas, teniendo en cuenta que durante las vacaciones hay mayor cantidad de personas y vehículos en las calles.

Para estas jornadas festivas, recordó que los controles preventivos en calles y rutas provinciales de la ciudad de Formosa tendrán una específica vigilancia sobre la aplicación de la normativa municipal de alcohol cero al volante, en el que se señaló la importancia de que los conductores transiten con las documentaciones propias y del vehículo para evitar infracciones y posibles siniestros viales.

Formosa lanza el plan de prevención vial para la temporada 2026

En el marco de las acciones correspondientes al verano 2025-2026, el Consejo Provincial de Seguridad Vial pondrá en marcha el plan preventivo Todos Unidos por la Vida. La iniciativa, aprobada por el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Dr. Jorge Abel González, invita además a las municipalidades a sumarse a esta estrategia. El plan se desarrollará desde el lunes 22 de diciembre y se extenderá hasta el 2 de marzo de 2026.

Según la Resolución N° 07/25, el organismo multidisciplinario acordó intensificar las acciones de seguridad vial durante diciembre de 2025 y los meses de enero, febrero y marzo de 2026. Estas medidas con programas similares que se implementarán en otras provincias del país.

Además, está previsto la realización de campañas de concientización y educación vial a través de los medios de comunicación social y distribución de folletos informativos útiles para los conductores de vehículos usuarios de la vía pública en general. El objetivo de proteger la vida, los bienes de la comunidad y reducir los accidentes de tránsito en la provincia.