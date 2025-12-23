EN VIVO
Pollo relleno al horno: receta fácil de Paulina Cocina paso a paso

Te compartimos la famosa receta de pollo relleno al horno de Paulina Cocina. Aprendé a deshuesarlo y preparar el relleno con jamón, queso y hongos.

23 de diciembre, 2025 | 14.13

Hoy presentamos una de las recetas más emblemáticas de Paulina Cocina: el pollo relleno al horno. Este plato es un gol fuerte y al medio para las fiestas y celebraciones, combinando una técnica gratificante con los sabores clásicos que todos amamos. Es una preparación que, aunque parece elaborada, se simplifica con una buena guía y dejando que el horno haga su trabajo.

A continuación, te contamos el paso a paso detallado con todos los consejos prácticos para deshuesar el pollo correctamente y lograr una carne jugosa con una piel dorada y crujiente. El relleno que ella propone—con hongos, jamón, queso de cabra y arroz—es una versión clásica que admite variaciones según los gustos personales.

El método de Paulina Cocina para deshuesar un pollo

A la hora de deshuesar el pollo para mantener la piel intacta, Paulina dio un paso a paso con instrucciones son meticulosas:

  1. Comenzar retirando las alas en la articulación.

  2. Trabajar con un cuchillo afilado y los dedos para separar la carne de la carcasa, empezando por la zona del lomo.

  3. Extraer cuidadosamente el esqueleto completo, prestando atención a las uniones de los muslos.

  4. Retirar los huesos de los muslos aplicando presión y cortando con precisión.

Los tres consejos clave que comparte Paulina Cocina son:

  • Tener especial cuidado al trabajar cerca de la piel para no perforarla.

  • Usar fetas de pechuga para "forrar" el interior y dar más cuerpo al pollo una vez relleno.

  • Cortar el pollo solo cuando esté completamente frío, para que el relleno no se desmorone y las porciones queden perfectas.

La receta de pollo relleno al horno

Ingredientes:

  • 1 pollo grande deshuesado

  • 400 g de hongos

  • 1 taza de miga de pan

  • 1 taza de arroz ya cocido

  • 100 g de jamón cocido en tiras

  • 250 g de queso de cabra

  • 1 cebolla

  • 3 dientes de ajo

  • 100 ml de vino blanco seco

  • Sal, pimienta, romero

  • 50 g de manteca

Preparación:

  1. Preparar el relleno: Rehogar la cebolla y el ajo picados en manteca. Agregar los hongos cortados y salpimentar. Cocinar unos minutos, retirar del fuego y mezclar con la miga de pan, el arroz cocido, el queso desmenuzado y el jamón.

  2. Rellenar el pollo: Secar bien la cavidad del pollo deshuesado. Introducir el relleno con ayuda de una cuchara, sin sobrecargar.

  3. Hornear: Cerrar la abertura con hilo o palillos y atar las patas. Colocar en una fuente, bañar con vino blanco, salpimentar por fuera y pintar con manteca derretida. Hornear a 180°C (350°F) durante aproximadamente 2 horas, bañándolo con sus jugos cada tanto, hasta que la piel esté dorada y los jugos salgan transparentes al pinchar el muslo.

