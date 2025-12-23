Pollo relleno al horno: receta fácil de Paulina Cocina paso a paso

Paulina Cocina te enseña a deshuesar el pollo con paciencia y un buen cuchillo.

Hoy presentamos una de las recetas más emblemáticas de Paulina Cocina: el pollo relleno al horno. Este plato es un gol fuerte y al medio para las fiestas y celebraciones, combinando una técnica gratificante con los sabores clásicos que todos amamos. Es una preparación que, aunque parece elaborada, se simplifica con una buena guía y dejando que el horno haga su trabajo.

A continuación, te contamos el paso a paso detallado con todos los consejos prácticos para deshuesar el pollo correctamente y lograr una carne jugosa con una piel dorada y crujiente. El relleno que ella propone—con hongos, jamón, queso de cabra y arroz—es una versión clásica que admite variaciones según los gustos personales.

El método de Paulina Cocina para deshuesar un pollo

A la hora de deshuesar el pollo para mantener la piel intacta, Paulina dio un paso a paso con instrucciones son meticulosas:

Comenzar retirando las alas en la articulación. Trabajar con un cuchillo afilado y los dedos para separar la carne de la carcasa, empezando por la zona del lomo. Extraer cuidadosamente el esqueleto completo, prestando atención a las uniones de los muslos. Retirar los huesos de los muslos aplicando presión y cortando con precisión.

Los tres consejos clave que comparte Paulina Cocina son:

Tener especial cuidado al trabajar cerca de la piel para no perforarla.

Usar fetas de pechuga para "forrar" el interior y dar más cuerpo al pollo una vez relleno.

Cortar el pollo solo cuando esté completamente frío, para que el relleno no se desmorone y las porciones queden perfectas.

La receta de pollo relleno al horno

Ingredientes:

1 pollo grande deshuesado

400 g de hongos

1 taza de miga de pan

1 taza de arroz ya cocido

100 g de jamón cocido en tiras

250 g de queso de cabra

1 cebolla

3 dientes de ajo

100 ml de vino blanco seco

Sal, pimienta, romero

50 g de manteca

Preparación: