Pollo relleno al horno: receta fácil de Paulina Cocina paso a paso

Hoy presentamos una de las recetas más emblemáticas de Paulina Cocina: el pollo relleno al horno. Este plato es un gol fuerte y al medio para las fiestas y celebraciones, combinando una técnica gratificante con los sabores clásicos que todos amamos. Es una preparación que, aunque parece elaborada, se simplifica con una buena guía y dejando que el horno haga su trabajo.
A continuación, te contamos el paso a paso detallado con todos los consejos prácticos para deshuesar el pollo correctamente y lograr una carne jugosa con una piel dorada y crujiente. El relleno que ella propone—con hongos, jamón, queso de cabra y arroz—es una versión clásica que admite variaciones según los gustos personales.
El método de Paulina Cocina para deshuesar un pollo
A la hora de deshuesar el pollo para mantener la piel intacta, Paulina dio un paso a paso con instrucciones son meticulosas:
-
Comenzar retirando las alas en la articulación.
-
Trabajar con un cuchillo afilado y los dedos para separar la carne de la carcasa, empezando por la zona del lomo.
-
Extraer cuidadosamente el esqueleto completo, prestando atención a las uniones de los muslos.
-
Retirar los huesos de los muslos aplicando presión y cortando con precisión.
Los tres consejos clave que comparte Paulina Cocina son:
-
Tener especial cuidado al trabajar cerca de la piel para no perforarla.
-
Usar fetas de pechuga para "forrar" el interior y dar más cuerpo al pollo una vez relleno.
-
Cortar el pollo solo cuando esté completamente frío, para que el relleno no se desmorone y las porciones queden perfectas.
La receta de pollo relleno al horno
Ingredientes:
-
1 pollo grande deshuesado
-
400 g de hongos
-
1 taza de miga de pan
-
1 taza de arroz ya cocido
-
100 g de jamón cocido en tiras
-
250 g de queso de cabra
-
1 cebolla
-
3 dientes de ajo
-
100 ml de vino blanco seco
-
Sal, pimienta, romero
-
50 g de manteca
Preparación:
-
Preparar el relleno: Rehogar la cebolla y el ajo picados en manteca. Agregar los hongos cortados y salpimentar. Cocinar unos minutos, retirar del fuego y mezclar con la miga de pan, el arroz cocido, el queso desmenuzado y el jamón.
-
Rellenar el pollo: Secar bien la cavidad del pollo deshuesado. Introducir el relleno con ayuda de una cuchara, sin sobrecargar.
-
Hornear: Cerrar la abertura con hilo o palillos y atar las patas. Colocar en una fuente, bañar con vino blanco, salpimentar por fuera y pintar con manteca derretida. Hornear a 180°C (350°F) durante aproximadamente 2 horas, bañándolo con sus jugos cada tanto, hasta que la piel esté dorada y los jugos salgan transparentes al pinchar el muslo.