Guerra por las ojotas: el clan Bolsonaro lanzó un boicot contra el símbolo de Brasil Havaianas

La derecha brasileña, liderada por el ex presidente Jair Bolsonaro, inició un boicot contra Havaianas, la marca de ojotas más emblemática del país, a la que acusó de militar en favor de la izquierda. El conflicto se disparó por una frase de la actriz y protagonista de la última ganadora del Óscar a mejor película extranjera, Fernanda Torres, en un spot televisivo que el bolsonarismo interpretó como una señal de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

La controversia comenzó con el lanzamiento del nuevo comercial de la marca, protagonizado por Torres, una figura reconocida no solo por su reciente éxito en la película Aún estoy aquí, sino también por su abierta simpatía hacia el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. En el video, la actriz miró a cámara y dijo: "Disculpá, pero yo no quiero que comiences 2026 con el pie derecho".

Aunque la actriz completó la idea con la sugerencia arrancar el año "con los dos pies" para tener suerte, el juego de palabras alcanzó para enfurecer a la ultraderecha. A menos de un año de los comicios presidenciales de octubre de 2026, los seguidores de Bolsonaro leyeron la mención al "pie derecho" como un ataque directo a su espacio político y un llamado a no votar por la derecha.

La reacción fue encabezada por Eduardo Bolsonaro, hijo del ex mandatario y ex diputado, quien viralizó un video en sus redes sociales arrojando un par de Havaianas negras al cesto de basura. En su descargo, aseguró que la marca solía ser un "símbolo nacional" que los extranjeros lucían con orgullo, pero que ahora había decidido darle la espalda a una parte del país.

"Ellos eligieron como protagonista a una persona que siempre se declaró de izquierda y que pide no comenzar el año con el pie derecho. Eso no fue por casualidad", denunció Eduardo Bolsonaro. Para graficar su postura, comparó la situación con el caso de la cerveza estadounidense Bud Light, que sufrió pérdidas millonarias tras una campaña con una influencer trans. "Tienen que pedirle consejo a los publicitarios de Budweiser, que también se desprendieron de la realidad", agregó.

Al llamado a un boicot se sumaron otras figuras de peso del Partido Liberal (PL), como la diputada Bia Kicis y el legislador Eduardo Pazuello. Bajo la consigna "Si Havaianas no nos quiere, nosotros tampoco las queremos", la dirigencia bolsonarista instó a sus bases a dejar de comprar el producto.

El impacto en los mercados y en la izquierda

El lunes, tras la viralización de la campaña de desprestigio, las acciones de Alpargatas, el grupo dueño de la marca, sufrieron una caída que rondó el 3% en la Bolsa de San Pablo. Sin embargo, el mercado se corrigió rápidamente: al día siguiente, los papeles de la compañía rebotaron más de un 2%.

Desde la vereda de enfrente, el progresismo salió a ridiculizar la protesta. La diputada Duda Salabert calificó la movida como "ataques idiotas" y advirtió sobre el riesgo que este tipo de boicots suponen para los puestos de trabajo en las fábricas de la empresa.