Irán dice que está dispuesto a atender cualquier solicitud de España, en relación con Ormuz

Un mapa del estrecho de Ormuz se ve en esta ilustración

La ​embajada iraní en España dijo el jueves que Irán estaría dispuesto a atender cualquier solicitud ‌de Madrid relacionada ‌con el estrecho de Ormuz, dado que España respeta el derecho internacional, en lo que supone la primera concesión de este tipo ofrecida a un Estado miembro de la Unión Europea.

España cuenta con una flota mercante relativamente pequeña, pero ​fue uno de ⁠los primeros países en condenar los ataques ‌de Estados Unidos e Israel contra Irán, ⁠denunciando la guerra como imprudente ⁠e ilegal.

"ÚLTIMA HORA: Irán considera a España un país comprometido con el derecho internacional, por lo que ⁠se muestra receptivo ante cualquier solicitud ​procedente de Madrid", dice la publicación ‌de la embajada iraní en ‌X.

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La publicación sigue a una nota a ⁠la que tuvo acceso Reuters el martes, dirigida a las Naciones Unidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, en la que ​se afirmaba ‌que los "buques no hostiles" podrían transitar por el estrecho si se coordinaban con las autoridades iraníes.

La guerra contra Irán ha paralizado prácticamente los envíos de alrededor de ⁠una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo a través del estrecho, lo que ha provocado una interrupción del suministro de petróleo.

Un petrolero tailandés ha atravesado el estrecho sin incidentes tras la coordinación diplomática entre Tailandia e Irán, y ‌el primer ministro de Malasia dijo el jueves que también se estaba permitiendo el paso a buques malayos, en una señal de que las restricciones se estaban relajando para algunos países tras las ‌negociaciones diplomáticas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió el jueves que Irán permitiera el tránsito de 10 ‌petroleros por ⁠el estrecho como gesto de buena voluntad en las negociaciones, incluidos algunos buques ​con bandera de Pakistán.

(Reportaje de Victoria Waldersee, con información adicional de Corina Rodríguez; redacción de Emma Pinedo; edición en español de Javier López de Lérida)