Irán convoca a embajador británico en Teherán por acusaciones "sin fundamento" por presunto ataque con drones

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán convocó al embajador británico en Teherán, Hugo Shorter, por las acusaciones "sin fundamento" del primer ministro Andy Burnham respecto a que su gobierno estuvo involucrado en un presunto complot contra una base aérea de Reino Unido. Dicha situación provocó que EE.UU. retire abruptamente los 12 bombarderos B-1 de la base en el sur de Inglaterra.

El presunto ataque con drones, ordenado por los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán -según funcionarios estadounidenses y británicos-, formaba parte de un "complejo complot iraní" en múltiples frentes para atacar aviones y matar miembros estadounidenses emplazados en la base.

Desde Irán sostuvieron que las declaraciones fueron "irresponsables y destructivas" y a su vez, "carentes de fundamento". Por otro lado pidieron al gobierno británico que presenten los documentos y evidencia para las acusaciones; de lo contrario reconsiderarían sus relaciones con Londres.

El pasado 27 de septiembre, la Policía británica detuvo a cinco personas bajo sospecha de "delitos relacionados con explosivos y terrorismo" cerca de la Real Base Aérea de Fairford.