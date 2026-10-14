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Conflicto en Medio Oriente

Irán convoca a embajador británico en Teherán por acusaciones "sin fundamento" por presunto ataque con drones

En VIVO - Actualizado hace 3 minutos

Escala la tensión entre Irán, Estados Unidos y Gran Bretaña por acusaciones por un posible ataque aéreo con drones a la base RAF Fairford. El estrecho de ormuz continúa cerrado.

Irán convoca a embajador británico en Teherán por acusaciones "sin fundamento" por presunto ataque con drones

Funcionarios de Estados Unidos Reino Unido aseguraron que 12 aviones de la Fuerza Aérea de la base RAF Fairford fueron retirados abruptamente al riesgo de un ataque con drones ordenado por los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, hace una semana. El presunto ataque, agregaron, era parte de un "complot iraní en múltiples frentes" para atacar aviones y miembros estadounidenses. Ante esto, desde Irán convocaron al embajador británico en Teherán para explicar las acusaciones "sin fundamento" y apuntaron que el primer ministro -Andy Burnham- fue "irresponsable y destructivo" hacia su país.

Mientras tanto, Israel aseguró que consideran "permanente" la presencia militar en las zonas de Cisjordania y el líder israelí Benjamin Netanyahu defendió la "identidad judía para evitar una islamización". El estrecho de Ormuz se mantiene cerrado y crece la presión sobre el petróleo.

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El presunto ataque con drones, ordenado por los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán -según funcionarios estadounidenses y británicos-, formaba parte de un "complejo complot iraní" en múltiples frentes para atacar aviones y matar miembros estadounidenses emplazados en la base. 

 

Desde Irán sostuvieron que las declaraciones fueron "irresponsables y destructivas" y a su vez, "carentes de fundamento". Por otro lado pidieron al gobierno británico que presenten los documentos y evidencia para las acusaciones; de lo contrario reconsiderarían sus relaciones con Londres.

 

El pasado 27 de septiembre, la Policía británica detuvo a cinco personas bajo sospecha de "delitos relacionados con explosivos y terrorismo" cerca de la Real Base Aérea de Fairford.

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