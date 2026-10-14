Irán intensifica los ataques en Ormuz: hundieron dos buques portacontenedores

Dos buques portacontenedores se hundieron cerca del estrecho de Ormuz después de ser alcanzados por proyectiles iraníes, en medio de una escalada de ataques del país persa contra el transporte marítimo en la ruta marítima. Los incidentes se produjeron en las últimas horas, en lo que desde Washington señalaron como "el mayor incremento de las agresiones contra embarcaciones" desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

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El primer barco, el GFS Pride, con bandera de Singapur, se hundió el miércoles luego de un ataque ocurrido el día anterior. Horas después, el Cape Dao, registrado bajo bandera de Antigua y Barbuda, también terminó en el fondo del mar cerca del estrecho, tras ser alcanzado por un proyectil el 23 de septiembre, según datos de la Organización Marítima Internacional.

La Organización de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) informó que se registraron al menos cinco incidentes, incluidos ataques con drones, contra buques cisterna y otras embarcaciones comerciales durante las 48 horas previas al miércoles. Una fuente de seguridad marítima advirtió que el incremento de las agresiones parecía responder a una estrategia deliberada de Teherán.

Irán intensifica los ataques y pone en jaque el comercio de petróleo

La versión iraní sobre el hundimiento del GFS Pride difiere de los reportes de las autoridades marítimas británicas. La televisión estatal de Irán, citando un comunicado de la Guardia Revolucionaria Islámica, afirmó que el barco chocó contra una mina naval mientras transitaba por una ruta considerada ilegal y peligrosa. Según esa información, la embarcación transportaba 2.500 contenedores.

Sin embargo, la UKMTO señaló que ambos buques habrían sido alcanzados por proyectiles de origen no identificado, lo que abrió interrogantes sobre las circunstancias de los hundimientos. En los últimos días, las embarcaciones que operan en la zona reportaron una sucesión de ataques: seis barcos fueron agredidos solamente el domingo.

De acuerdo a un análisis del Financial Times indicó que 24 buques resultaron dañados durante las dos semanas previas al 11 de octubre. Entre ellos había tres tanqueros que transportaban productos energéticos refinados y otros dos dedicados al transporte de petróleo crudo.

La escalada amenaza con profundizar la caída de los envíos de petróleo a través de Ormuz, un paso estratégico para el abastecimiento energético mundial. Irán advirtió reiteradamente que los barcos no deben atravesar el estrecho sin su autorización, mientras que las fuerzas estadounidenses comenzaron a guiar embarcaciones por una ruta más próxima a la costa de Omán.

El impacto económico y la presión sobre Donald Trump

El endurecimiento de la estrategia iraní también tiene una dimensión política. Dos funcionarios iraníes citados por The Guardian señalaron que Teherán modificó recientemente el tipo y la frecuencia de sus ataques para obstaculizar los esfuerzos de Estados Unidos y sus aliados por reducir los precios internacionales del petróleo. Según uno de ellos, la decisión fue adoptada por las máximas autoridades del país y coordinada dentro de su estructura de gobierno.

La suba del combustible representa un problema para Donald Trump antes de las elecciones legislativas de medio término del 3 de noviembre. Los precios en las estaciones de servicio estadounidenses aumentaron casi un 70% desde el inicio de la guerra, en un contexto en el que el Partido Republicano enfrenta dificultades electorales.