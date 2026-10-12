Irán rechazó propuesta de EE.UU. y mantiene cerrado el estrecho de Ormuz

Irán consideró “insuficiente” la respuesta de Estados Unidos a su propuesta para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz y advirtió que permanecerá cerrado a menos que desde Washington cumplan con siete condiciones, sin espacio para la negociación.

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El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezaei, afirmó que la administración estadounidense aceptó algunas de las exigencias, pero dejó otras sin resolver, según declaraciones difundidas por medios estatales en Teherán recogidas por la agencia Noticias Argentinas.

“Presentamos siete condiciones a los estadounidenses y dejamos claro que el estrecho de Ormuz no se abriría para ellos y que no habría negociaciones hasta que se cumplieran esas condiciones”, sostuvo Rezaei. El funcionario remarcó que en su respuesta, los estadounidenses "aceptaron algunas condiciones", mientras que "otras siguen sin estar claras”