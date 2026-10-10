Teherán muestra enojo con Rubio y Putin se propuso mediar entre Irán y EE.UU.

La guerra en Irán no da tregua y sigue con repetitivas declaraciones cruzadas entre Teherán y Washington. Mientras en Estados Unidos el presidente Donald Trump reniega de la escalada de precios del brent en su frente interno, su contraparte rusa Vladimir Putin se ofreció a exportarle petróleo durante varios meses, lo que implica un parche salvavidas para el magnate republicano de cara a las elecciones de noviembre.

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Mientras tanto, en Irán las tensiones siguen en crecimiento y criticaron las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien reivindicó "la política de Estados Unidos primero" que pregona el presidente Trump y criticó el liderazgo clerical y la civilización iraní. Seguí el minuto a minuto de la guerra en Irán desde El Destape.