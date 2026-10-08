El petróleo saltó más de un 4% y superó los US$ 102

El valor internacional del petróleo registró un contundente salto de casi un 4%, impulsado por el recrudecimiento de las amenazas al transporte marítimo en el Golfo Pérsico y la reducción del bombeo en Estados Unidos ante el avance de un huracán sobre las plataformas de extracción en alta mar. La fuerte tendencia alcista neutralizó el alivio conseguido la jornada previa y volvió a encender las alarmas en el mercado energético global.

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En las operaciones del día, los contratos a futuro del crudo Brent aumentaron 4,14 dólares (un 4,13%) para ubicarse en 102,28 dólares el barril, mientras que la variedad West Texas Intermediate (WTI) cotizada en Estados Unidos avanzó 3,71 dólares (un 4,2%) hasta alcanzar los 91,99 dólares.

Al explicar la dinámica de los precios, el analista jefe de mercados de la firma IG, Chris Beauchamp, señaló que la inminente tormenta en territorio estadounidense, sumada a un informe del medio Axios según el cual Washington se preparaba para reanudar operaciones de combate a gran escala contra Irán, "mantenían los precios por encima de los 100 dólares el barril". Respecto a la versión publicada por la plataforma norteamericana, la agencia Reuters aclaró que no pudo verificar la información de forma independiente.

El repunte de las cotizaciones logró absorber la presión a la baja del miércoles, cuando la Agencia Internacional de la Energía había acordado acelerar la liberación de reservas estratégicas de crudo y dar prioridad al suministro de diésel para contener los valores récord del combustible. Sin embargo, la intensificación de los ataques al entrar el conflicto con Irán en su octavo mes terminó imponiéndose en las plazas financieras. Las agresiones contra petroleros en el estrecho de Ormuz (ruta marítima por la que antes de la guerra circulaba cerca del 20% del petróleo y combustible mundial) alcanzaron en la última semana su nivel más elevado desde el inicio de las hostilidades, en momentos en que los productores del Golfo buscaban incrementar sus exportaciones.

De forma paralela, las restricciones en la oferta del principal productor mundial de petróleo reforzaron la tensión en el mercado. La trayectoria del huracán hacia las zonas de producción en alta mar de Estados Unidos obligó a las empresas operadoras a evacuar y cerrar sus instalaciones operativas. A este escenario se sumaron los datos de existencias en el mayor consumidor global de energía, donde las reservas de crudo sufrieron una contracción superior a la esperada y los inventarios de diésel mostraron un leve descenso.

Por último, el conflicto bélico regional sumó un nuevo ingrediente geopolítico. Según revelaron un funcionario estadounidense y un militar sirio informados sobre el asunto, Siria se encuentra evaluando la posibilidad de brindar asistencia militar a su aliado estratégico, Arabia Saudita, en el marco del cruento enfrentamiento que mantiene en Yemen contra las fuerzas hutíes respaldadas por Irán.

Con información de Reuters