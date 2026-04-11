Elecciones en Hungría: quién ganará, según las últimas encuestas

Orbán podría perder el férreo control ‌del poder que ha ejercido durante ‌16 años.

El domingo 12 de abril los húngaros acudirán a las urnas para definir quién será el próximo primer ministro y las encuestas indican que ​Viktor Orbán, que cuenta con el respaldo excepcional tanto del presidente estadounidense Donald Trump como del Kremlin, podría perder el férreo control ‌del poder que ha ejercido durante ‌16 años.

Orbán, el primer ministro más veterano de la Unión Europea, lidera Hungría desde 2010, afianzando su poder mediante la restricción de los medios de comunicación independientes y los derechos democráticos y la construcción de una "democracia no liberal" que le permitió obtener adeptos en la ​extrema derecha europea y ⁠en el movimiento "Make America Great Again" (MAGA, "Hacer EEUU Grande Otra Vez") de Trump.

Sin embargo, ‌tres años de estancamiento económico y el aumento vertiginoso del coste ⁠de la vida, junto con el enriquecimiento de ⁠los oligarcas cercanos al Gobierno, enfureció a los votantes.

¿Quién ganará las elecciones generales en Hungría?

Según las encuestas, el partido de centro-derecha Tisza, liderado por Peter Magyar, contaba con un 50% de apoyo hacia finales de marzo, mientras que el Fidesz de Orbán se ubicaba detrás con un 39%, un porcentaje que contrasta con el año anterior, cuando el actual primer ministro lideraba los sondeos con un 42% por encima de su principal rival, que apenas contabilizaba un 36%.

Las nuevas cifras indicaban un cambio de tendencia. Las últimas encuestas citadas por Reuters reforzaron la tendencia: 21 Research Centre situó a Tisza en un 56% entre los votantes decididos, frente al 53% registrado a principios de marzo, mientras que Fidesz cosechó un 37%.

El mismo sondeo registró un 40% de apoyo a Tisza y un 28% a Fidesz. Mientras que los números de Zavecz Research ubicaron al partido de Magyar en un 51% entre los votantes decididos, frente al 38% de Orbán, además el apoyo global es de un 39% para el partido opositor y un 31% para el oficialismo.

¿Qué pasa con los indecisos en Hungría?

Entre los números del 21 Research Centre hay un 26% que aún no decidieron su voto, mientras que Zavecz registró un 20% en esta misma situación.

Por otra parte, el crecimiento en la intención de voto de Tisza está vinculado a su líder, Peter Magyar, un antiguo miembro del gobierno húngaro que posicionó a su espacio como una alternativa reformista.

El programa del opositor hace hincapié en las medidas anticorrupción, la liberación de los fondos congelados de la UE y un compromiso renovado con el lugar del país dentro de la UE y la OTAN.

¿Orbán tiene alguna ventaja?

En 2022, una oposición unida se había presentado a las elecciones con expectativas de lograr un buen resultado, pero el partido del primer ministro aseguró una mayoría parlamentaria de dos tercios.

Ahora, desde el entorno de Orbán citan sondeos alternativos que proyectan un resultado más favorable para el partido que gobierna hoy Hungría.