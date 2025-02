El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se resiste a que Estados Unidos le suelte la mano. Es que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca significa perder un gran en la batalla contra la Rusia de Vladimir Putin: más de una vez dijo que quería ponerle fin a la guerra, recientemente dijo querer recuperar los dólares entregados en financiamiento y armas; y sostuvo que Europa debería ser la responsable de mantener la paz. Ante esa posición, Zelenski busca atraer al magnate estadounidense ofreciéndole grandes beneficios para las empresas que aporten para la reconstrucción y, también, la entrega de recursos naturales para su explotación. Incluso habló de intercambiar territorio con Rusia.

“Pueden hacer un trato, pueden no hacer un trato, pueden ser rusos algún día, pueden no ser rusos algún día, pero vamos a tener todo este dinero allí y dije que lo quiero de vuelta”, dijo Trump el lunes en una entrevista con Fox News. Un día después el mandatario ucraniano -con su mandato vencido hace tres meses- tuvo un largo diálogo con el periodista británico Shaun Walker, de The Guardian, en la que dio las razones por las que entiende que Estados Unidos no debe alejarse de la causa, así como lo que tiene para dar a cambio de ese apoyo cuando faltan tan sólo horas para encontrarse con el vicepresidente estadounidense JD Vance, uno de los más hostiles hacia Ucrania dentro del círculo íntimo de Trump, en la Conferencia de Seguridad de Munich.

Europa y la falta de garantías para la paz

“Hay voces que dicen que Europa podría ofrecer garantías de seguridad sin los estadounidenses, y yo siempre digo que no”, dijo el presidente ucraniano durante una entrevista de una hora con The Guardian en la administración presidencial en Kiev. “Las garantías de seguridad sin Estados Unidos no son garantías de seguridad reales”, sostuvo. A su entender, Europa no podrá "llenar el vacío" en caso de que el país a cargo del magnate estadounidense se retire y quede a cargo de mantener la paz, como opina Trump que debería suceder.

En respuesta, el presidente francés, Emmanuel Macron, presentó la idea de una fuerza de paz europea que podría ser desplegada en Ucrania en algún momento después de un acuerdo de alto el fuego. Sin embargo, para el mandatario ucraniano esa idea sólo funcionaría si se diera a gran escala: "En lo que respecta a la idea de Emmanuel, si es parte [de una garantía de seguridad] entonces sí, si habrá entre 100.000 y 150.000 tropas europeas, entonces sí. Pero incluso entonces no estaríamos al mismo nivel de tropas que el ejército ruso que se nos opone", dijo.

"Seré sincero con usted, no creo que las tropas de la ONU o algo similar hayan ayudado realmente a nadie en la historia. Hoy en día realmente no podemos apoyar esta idea. “Estamos a favor de un contingente [de mantenimiento de la paz] si es parte de una garantía de seguridad, y quisiera subrayar una vez más que sin Estados Unidos esto es imposible”, insistió.

Intercambio de territorios

Si Trump logra llevar a Ucrania y Rusia a la mesa de negociaciones, Zelenski abrió la puerta a hacer un trueque con Rusia, un intercambio de territorio directo, dijo, cediendo las tierras que Kiev mantiene en la región rusa de Kursk desde el lanzamiento de una ofensiva sorpresa allí hace seis meses.

"Intercambiaremos un territorio por otro”, dijo desde el Palacio de Kiev y aclaró que quiere negociar desde una posición de "fuerza" y que no sabe aún qué parte de la tierra ocupada por Rusia pediría Ucrania a cambio. “Todos nuestros territorios son importantes”.

Las negociaciones paralelas con Estados Unidos

En paralelo a los acuerdos con Rusia, Zelenski piensa que en las negociaciones con Trump a él le ofrecería la posibilidad de que las empresas estadounidenses puedan obtener contratos de reconstrucción con garantías y concesiones de inversión. “Quienes nos están ayudando a salvar Ucrania tendrán la oportunidad de renovarla, con sus negocios junto con los negocios ucranianos. Estamos dispuestos a hablar de todas estas cosas en detalle”, dijo.

Y no se quedó ahí: también contó que ya en septiembre pasado le ofreció al presidente estadounidense la posibilidad de tener "acceso prioritario a las 'tierras raras' de Ucrania", que serán útiles para Estados Unidos en la batalla geopolítica y comercial con China, ya que sirven para la fabricación de dispositivos tecnológicos como computadoras, teléfonos, autos eléctricos y baterías, entre otros. Este punto, por lo visto, gustó y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, llegará al país para discutir ese tema.

También manifestó la intención de encontrarse con su par para presentarle un “un plan más detallado” sobre las oportunidades para las empresas estadounidenses tanto en la reconstrucción del país de posguerra como en la extracción de otros recursos naturales: "Ucrania tiene las mayores reservas de uranio y titanio de Europa y no está en el interés de Estados Unidos que estas reservas estén en manos rusas y potencialmente compartidas con Corea del Norte, China o Irán", sostuvo.

“No estamos hablando solo de seguridad, sino también de dinero… Recursos naturales valiosos en los que podemos ofrecer a nuestros socios posibilidades que antes no existían para invertir en ellos… Para nosotros creará empleos, para las empresas estadounidenses creará ganancias”, insistió.

Para que quede claro lo importante que es para Zelenski que el apoyo militar estadounidense continúe, puso el ejemplo de los sistemas de defensa aérea Patriot fabricados en Estados Unidos: “Solo Patriot puede defendernos contra todo tipo de misiles, solo Patriots. Hay otros sistemas [europeos]… pero no pueden proporcionar una protección completa… Así que incluso con este pequeño ejemplo se puede ver que sin Estados Unidos, las garantías de seguridad no pueden ser completas”.