¿Quiénes son los máximos ídolos de River en la historia?

Enzo Francescoli, Beto Alonso y Ángel Labruna son tres grandes leyendas.

River Plate es uno de los clubes más laureados y prestigiosos del país. La institución con más títulos locales del fútbol argentino, el segundo con más socios y uno de los dos más populares del país junto a Boca Juniors, en una discusión que siempre genera discordia. E indiscutidamente ha sido un club que históricamente ha tenido apellido muy pesados, que dejaron una huella muy grande.

El Millonario tuvo a lo largo de su historia equipos que han marcado épocas, como la delantera compuesta por Juan Carlos Muñoz, José Manuel Moreno, Adolfo Pedernera, Ángel Labruna y Félix Loustau. Tuvo entrenadores que lograron títulos inolvdables como Ramón Díaz, Marcelo Gallardo y el propio "Feo" Labruna, y jugadores que deslumbraron por su talento como Enzo Francescoli y Ariel "Burrito" Ortega. La principal dificultad es encontrar un máximo ídolo indiscutido, pero hay varios que ocupan el olimpo de jugadores más amados por el hincha.

Quiénes son los máximos ídolos de River

Reinaldo Merlo

"Mostaza" es una institución dentro de River. Jugó toda su vida en la institución, lo que le permitió ganarse un lugar muy importante en la historia del club. Debutó en Primera División en 1969 y se retiró en 1983. Jugó un total de 563 partidos y convirtió 11 goles. Ganó siete títulos como jugador de River, entre 1975 y 1981. Después, obtuvo un campeonato de Primera División en su vuelta al club como entrenador en la temporada 1989-90.

Amadeo Carrizo

El arquero más importante en la historia del club y un innovador en su puesto. Atajó 552 partidos (es el futbolista con más presencias en el club), recibió 618 goles y en 184 encuentros terminó con la valla invicta, en un período que se extendió de 1945 a 1968. Salir del área para participar del inicio de las jugadas y lucidez técnica para atajar lo ponen como un nombre que marcó el camino para sus sucesores en el puesto.

Amadeo Carrizo, leyenda absoluta.

Enzo Francescoli

Enzo Francescoli llegó a River en 1983, donde permaneció hasta 1986, previo a las obtenciones de la Copa Libertadores de América y la Copa Intercontinental. Regresó en el año 1994 para dos años después sí alcanzar la máxima conquista a nivel continental en América, en 1996. Un año después se retiró del fútbol. Obtuvo seis títulos en River, cuatro de ellos a nivel local.

Norberto Alonso

El Beto Alonso es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol argentino. Con gambeta, gol, buena pegada, es un histórico del Millonario. En River jugó 420 partidos y convirtió 160 goles. Además, obtuvo nueve títulos, incluidos la Copa Libertadores de 1986 y la Copa Intercontinental del mismo año.

Marcelo Gallardo

Como futbolista fue un jugador querido, pero como entrenador se convirtió en una leyenda absoluta. Es el entrenador más ganador de la historia del club, con 14 campeonatos. Entre estos títulos se encuentran dos Copa Libertadores, en 2015 y en 2018, con el aliciente que esta última fue en una final frente a Boca que se definió en Madrid.

Gallardo hizo historia como entrenador.

Ángel Labruna

Ángel Amadeo Labruna es considerado uno de los mejores futbolistas argentinos de la historia. Es el máximo goleador de la historia de River y está mano a mano con Arsenio Erico en el liderato histórico a nivel argentino. Como entrenador, cortó la peor sequía sin títulos en la historia del club y ganó un título tras 18 años, mientras ganó 6 campeonatos en total como DT del club.