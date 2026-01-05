Trump descartó una pronta convocatoria de elecciones en Venezuela

El presidente estadounidense, Donald Trump, descartó este lunes una convocatoria de elecciones en Venezuela en los próximos 30 días y dijo que primero el país debe "recuperar su salud".

En una entrevista con la cadena NBC News Trump dibujó una transición en Venezuela a más largo plazo y volvió a insistir en que la prioridad es reparar las infraestructuras del país.

"Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. No hay forma de que la gente pueda votar", dijo Trump al ser preguntado sobre la posibilidad de comicios en el plazo de un mes. "No, llevará un tiempo. Tenemos que ayudar al país a recuperarse", sentenció.