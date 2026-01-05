EN VIVO
Estados Unidos atacó Venezuela

Trump descartó una pronta convocatoria de elecciones en Venezuela

En una entrevista con la cadena NBC News Trump dibujó una transición en Venezuela a más largo plazo y volvió a insistir en que la prioridad es reparar las infraestructuras del país.

Tras el ataque militar estadounidense en el que el sábado fue secuestrado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, esta semana se espera que comparezca en los tribunales estadounidenses. Mientras tanto, el Tribunal Superior de Justicia venezolano le ordenó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumir como “encargada de la Presidencia” ante la “ausencia forzada temporal” de Maduro, que pasó su primera segunda en una cárcel de Nueva York. Brasil anuncia una reunión de la CELAC para tratar la situación en Venezuela. Las últimas noticias del ataque de Estados Unidos a Venezuela. Cuál es la situación en Venezuela hoy, lunes 5 de enero, las últimas noticias. Estados Unidos y Donald Trump contra Nicolás Maduro. 

 

Hace 18 horas

Se vivió una confusa situación en Caracas: disparos cerca del palacio presidencial

Durante la noche se viralizaron videos en redes sociales donde se escuchan ráfagas de disparos. La mayoría fueron filmados desde balcones. La versión más fuerte: una falsa alarma.

Imagen de Caracas tomada de la red social X

Leer la nota completa

Hace 18 horas

Trump descartó una pronta convocatoria de elecciones libres en Venezuela

El presidente estadounidense, Donald Trump, descartó este lunes una convocatoria de elecciones en Venezuela en los próximos 30 días y dijo que primero el país debe "recuperar su salud". 

 

En una entrevista con la cadena NBC News Trump dibujó una transición en Venezuela a más largo plazo y volvió a insistir en que la prioridad es reparar las infraestructuras del país.

 

"Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. No hay forma de que la gente pueda votar", dijo Trump al ser preguntado sobre la posibilidad de comicios en el plazo de un mes. "No, llevará un tiempo. Tenemos que ayudar al país a recuperarse", sentenció.

Hace 19 horas

Preocupación sí, acciones no tanto: el mundo responde con tibieza al ataque de EE.UU.

El Consejo de Seguridad de la ONU ni siquiera intentó votar una resolución de condena a Trump. En la región, la Celac se reunió por Zoom pero los nuevos aliados de Washington frenaron cualquier consenso, aún el más moderado. China y Rusia repudiaron el secuestro de Maduro, pero no avanzaron en una respuesta multilateral.

Leer la nota completa

Hace 20 horas

Hegseth, secretario de Defensa de EE.UU.: “Casi 200” estadounidenses participaron de la operación militar en Venezuela

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que “casi 200” estadounidenses participaron en la operación militar en Caracas el sábado por la mañana que permitió capturar al presidente Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores y llevarlos a Nueva York para ser puestos a disposición de la Justicia estadounidense.

 

Dirigiéndose a una multitud de marineros y constructores navales en Newport News, Virginia, Hegseth dijo: "Casi 200 de nuestros mejores estadounidenses fueron al centro de Caracas”. "Capturaron a un individuo acusado y buscado por la justicia estadounidense en apoyo a la aplicación de la ley sin que muriera un solo estadounidense”, agregó, citado por CBS News y ABC News. “Parece que esas defensas aéreas rusas no funcionaron tan bien, ¿verdad?”, dijo Hegseth.

 

El jefe del Pentágono aseguró que Maduro y su esposa no sabían que estaban en camino tropas “hasta 3 minutos antes de que llegaran”. “Nicolás Maduro conoció a unos estadounidenses excepcionales que llevaban gafas de visión nocturna hace tres noches”, dijo Hegseth . “No supo que venían hasta tres minutos antes de su llegada. De hecho, su esposa dijo: ‘Creo que oigo aviones afuera'”.

Hace 20 horas

14 periodistas detenidos en las inmediaciones de la Asamblea Nacional: cuatro fueron liberados

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) denunció que el número de periodistas detenidos en las inmediaciones de la Asamblea Nacional llegó a 14. "Once son de medios y agencias internacionales y uno de medios nacionales. Cuatro han sido liberados y los otros 10 siguen detenidos, algunos en situación de desaparición forzosa", informó el sindicato en redes sociales.

Hace 21 horas

Stornelli pidió la extradición de Maduro para juzgarlo por violación de DD.HH.

El fiscal se amparó en una denuncia que había presentado en 2024 el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD).

Leer la nota completa

Hace 23 horas

María Corina Machado: "Los venezolanos le agradecemos a Trump"

La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró que los venezolanos le agradecen al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sostuvo que “la libertad de Venezuela está cerca”.

 

“El valiente pueblo de Venezuela salió a las calles en 30 países y 130 ciudades alrededor del mundo para celebrar un gran paso que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición en Venezuela”, dijo en sus redes sociales el lunes.

 

“Los venezolanos agradecemos al presidente Donald Trump y a su administración su firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley”, declaró. “Venezuela será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos”, concluyó.

Hace 23 horas

Detuvieron a siete periodistas en los alrededores de la Asamblea Nacional: ya liberaron a tres

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) denunció que las fuerzas de seguridad detuvieron a siete periodistas en las inmediaciones de la Asamblea Nacional. "Al menos siete periodistas y trabajadores de la prensa han sido detenidos durante la mañana y primera hora de la tarde de este 5 de enero, la mayoría de ellos en la Asamblea Nacional y sus alrededores. Hasta ahora, tres fueron liberados y urgimos a las autoridades para que todos sean puestos en libertad inmediatamente", indicó el sindicato en las redes sociales.

 

 

16:10 | 05/01/2026

Delcy Rodriguez juró como presidente provisoria ante la Asamblea Nacional

La vicepresidente de Nicolás Maduro asumió formalmente el poder en Venezuela ante la Asamblea Nacional. Lo hizo al lado de su hermano, Jorge, el titular del Poder Legislativo.

 

Tras proponerle el domingo "una cooperación" a Estados Unidos, Delcy Rodríguez juró en una ceremonia en la que se volvió a pedir la liberación del mandatario, hoy enjuiciado en Nueva York. También la apoyó el hijo de Maduro, conocido familiarmente en el país como Nicolasito.

 

 

15:28 | 05/01/2026

Trump defendió su ataque a Venezuela: "Este es nuestro hemisferio"

 

15:00 | 05/01/2026

Argentina en el Consejo de Seguridad: apoyo absoluto a EE.UU. y pedido de liberación del gendarme Gallo

El embajador argentino ante las Naciones Unidas, Francisco Tropepi, participó de la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad en Nueva York y defendió de manera absoluta a Estados Unidos. “El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los EEUU y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el Gobierno argentino en 2025, mismo año que declaró también organización terrorista al Tren de Aragua,” sostuvo.

 

Y continuó: “Desde la asunción del Presidente Javier Milei, la Argentina ha sido clara y consistente en su posicionamiento frente a esta situación. Hemos denunciado sin ambigüedades la falta de libertades y las graves violaciones a los derechos humanos, y hemos contribuido activamente, con determinación y responsabilidad, a los esfuerzos internacionales orientados al retorno de la democracia en Venezuela.”

 

“La República Argentina solicita que las autoridades encargadas de administrar la transición en Venezuela, contribuyan a la inmediata liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, y que se garantice su pronto y seguro retorno a nuestro país", concluyó el diplomático.
 

14:53 | 05/01/2026

Quién es Barry Pollack, el abogado elegido por Nicolás Maduro

El reconocido penalista fue uno de los defensores Julian Assange, el activista detrás de las filtraciones de Wikileaks. El presidente venezolano afrontó este lunes la lectura de los cargos en su contra.

Leer la nota completa

14:52 | 05/01/2026

Petroleras se relamen con los negocios que trae la intervención de EE.UU. en Venezuela

Las tres mayores compañías de servicios petroleros (Halliburton Co., SLB Ltd. y Baker Hughes Co.) subieron más del 5%. Chevron, con actividad en Venezuela, opera con un alza de 6,6%, su mayor suba desde abril.

Leer la nota completa

14:42 | 05/01/2026

Maduro se declaró inocente en Estados Unidos: "Soy el presidente de Venezuela"

El líder depuesto de Venezuela y su esposa, Cilia Flores, se declararon inocentes ante un tribunal de Nueva York. Serán juzgados por el juez Alvin Hellerstein. La próxima audiencia judicial del caso será el 17 de marzo.

Leer la nota completa

14:15 | 05/01/2026

Así llevaban esposado a Nicolás Maduro ante la Justicia de Nueva York

El presidente de Venezuela fue llevado por primera vez ante la Justicia de Estados Unidos por una causa de narcotráfico, tras ser detenido por las fuerzas especiales norteamericanas que invadieron al país caribeño el pasado sábado. 

Leer la nota completa

14:12 | 05/01/2026

Marchan a la embajada de Estados Unidos para repudiar el ataque a Venezuela

Este lunes por la tarde agrupaciones políticas y gremios se movilizarán a la sede de la embajada de los Estados Unidos en repudio al secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro. 

Sede la embajada norteamericana en Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Leer la nota completa

14:10 | 05/01/2026

Francia cuestionó la operación de Estados Unidos

El representante de Francia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidos cuestionó el accionar de Estados Unidos en Venezuela del sábado a la madrugada cuando se llevó detenido a Nicolás Maduro. 

"La operación es contraria al principio de la solución pacífica de las controversias y del no recurso de la fuerza. La multiplicación de violaciones de la carta de Naciones Unidas y del derecho internacional por Estados que tienen responsabilidad como miembros permanentes del Consejo de Seguridad cercena las bases del oden internacional", arremetió. 

 

"Vunerar los principios de la carta, incluidos el principio al respeto de la independecia y la integridad territorial de los Estados supone una vulnerción de los fundamentos de las Naciones Unidas y afecta a la seguridad y paz internacional", sumó.

13:54 | 05/01/2026

Quién es Nicolás Maduro Guerra, el hijo de Nicolás Maduro: a qué se dedica

Conocido como "Nicolasito", el joven tiene una larga trayectoria en la política venezolana. Qué cargo ocupa y cómo reaccionó al secuestro de Estados Unidos a su padre, Nicolás Maduro Moros.

Quién es Nicolás Maduro Guerra, el hijo de Nicolás Maduro: a qué se dedica

Leer la nota completa

13:11 | 05/01/2026

Insólito: Bullrich les pidió a los venezolanos que se vuelvan a su país

La senadora nacional de La Libertad Avanza habló en el Obelisco y terminó silbada por algunos de los que festejaban la caída de Nicolás Maduro.

Leer la nota completa

12:34 | 05/01/2026

China exigió a Trump la inmediata liberación de Nicolás Maduro

El gigante asiático asegura que el operativo de secuestro "viola claramente el derecho internacional” y rechazó que haya países que se erijan como "policías del mundo". 

Leer la nota completa

12:24 | 05/01/2026

Maduro, preso en EE.UU.: las "pruebas" en su contra y qué condena podría recibir

Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro de liderar una estructura de narcotráfico y terrorismo con respaldo estatal. Según la fiscalía federal, el expediente reúne grabaciones, testimonios e incautaciones que, de ser confirmadas en juicio, podrían derivar en una de las condenas más severas previstas por la ley estadounidense.

Nicolás Maduro llega esposado al aeropuerto de Nueva York, Estados Unidos, tras ser detenido por el Ejército norteamericano en Caracas.

Leer la nota completa

11:47 | 05/01/2026

ATE, el FIT y las dos CTA marcharon para protestar contra el ataque de EE.UU. a Venezuela

Sindicatos y partidos políticos marcharon a la Embajada de Estados Unidos y quemaron una bandera de ese país. 

Leer la nota completa

11:00 | 05/01/2026

Cumbre de emergencia en la ONU y la OEA por el ataque de EE.UU. a Venezuela

Tras el operativo militar de Estados Unidos en Caracas, el Consejo de Seguridad de la ONU convocó a una sesión de urgencia a pedido de Colombia, con el respaldo de Rusia y China, para evaluar si el ataque violó la soberanía nacional y la Carta de las Naciones Unidas.

 

Desde la sede de la ONU en Nueva York, el embajador venezolano Samuel Moncada calificó la detención como un “secuestro ilegal” y una “guerra colonial” destinada a controlar los recursos energéticos del país.

10:30 | 05/01/2026

Nicolás Maduro ya se encuentra en el tribunal federal de Nueva York

El presidente venezolano Nicolás Maduro fue trasladado bajo un fuerte operativo de seguridad al tribunal federal Daniel Patrick Moynihan, en Manhattan, donde enfrenta su primera comparecencia judicial en Estados Unidos. Capturado en Caracas durante la operación “Absolute Resolve” y trasladado junto a su esposa, Cilia Flores, a Nueva York.

 

Maduro debe responder a cargos federales que incluyen narcoterrorismo, conspiración para el narcotráfico, blanqueo de capitales y corrupción institucional. La audiencia está prevista para las 12:00 hora local y será presidida por el juez federal Alvin K. Hellerstein.  

10:00 | 05/01/2026

Venezuela: Delcy Rodríguez jura oficialmente como presidenta

En Caracas, Delcy Rodríguez jura como presidenta en una ceremonia que reúne a representantes de los poderes del Estado y delegaciones internacionales. El acto es un momento histórico, ya que se trata de la primera mujer en ocupar la jefatura del Ejecutivo en Venezuela.

 

 

10:00 | 05/01/2026

Maduro fue trasladado en helicóptero a los tribunales de EE.UU.

Nicolás Maduro fue trasladado en helicóptero a Nueva York para comparecer ante un tribunal federal de EE.UU., donde enfrenta cargos de narcoterrorismo, narcotráfico y corrupción.

09:00 | 05/01/2026

Irán y China pidieron la liberación inmediata de Maduro

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China denunció que las acciones de Estados Unidos son "una clara violación del derecho internacional y de las normas básicas que rigen las relaciones internacionales". Detalló que siguen de cerca la situación de seguridad en Venezuela.

 

También pide a Washington que "cese sus esfuerzos por subvertir el Gobierno venezolano y resuelva los problemas mediante el diálogo y la negociación". El Ministerio hizo llamamientos similares durante el fin de semana.

 

Irán denunció que el matrimonio Maduro fue secuestrado. "No es nada de lo que enorgullecerse; es un acto ilegal", afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baqaei, según AFP.  "Como ha subrayado el pueblo venezolano, su presidente debe ser liberado".

08:40 | 05/01/2026

Trump exigió “acceso total” a Venezuela por el petróleo y volvió a reclamar Groenlandia

El presidente de Estados Unidos reclamó control sobre los recursos petroleros y aseguró que Washington está “a cargo” del país. En tanto, Delcy Rodríguez pidió la liberación inmediata de Nicolás Maduro.

Donald Trump exigió “acceso total” a Venezuela y controlar el petróleo

Leer la nota completa

08:34 | 05/01/2026

Murieron 32 guardias cubanos en el ataque a Venezuela

Pertenecían a la guardia personal de Nicolás Maduro. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, decretó duelo nacional este lunes.

Leer la nota completa

07:00 | 05/01/2026

La captura de Maduro por EEUU pone a prueba los límites de la estrategia internacional de China

FOTO DE ARCHIVO. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, pronuncia un discurso en la ceremonia de apertura del Foro Lanting en Pekín, China

El máximo ‍diplomático chino acusó a Estados Unidos de actuar como un "juez mundial" al detener al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para juzgarlo en Nueva York, al tiempo que Pekín se dispone a enfrentarse a Washington en las ‍Naciones Unidas por la legalidad de la intervención.

Leer la nota completa

06:00 | 05/01/2026

Maduro y su esposa enfrentan cargos de narcoterrorismo en un tribunal de Manhattan

La ciudad, después de que Estados Unidos lanzara un ataque contra Venezuela, capturando a su presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en Caracas, Venezuela

El ‍presidente derrocado de Venezuela, Nicolás Maduro, comparecerá el lunes ante un tribunal federal de Manhattan para enfrentarse a cargos de narcoterrorismo, días después de que su captura por el ejército estadounidense desatara una profunda incertidumbre sobre el futuro ‍de la nación sudamericana.

Leer la nota completa

06:00 | 05/01/2026

Maduro comparecerá ante un tribunal de EEUU y Trump dice que es posible que haya más ataques

Un activista, con una máscara recortada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se para frente a una bandera venezolana durante una manifestación anti-Trump en el centro de Seúl, Corea del Sur

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ‍debía comparecer el lunes ante un tribunal de Estados Unidos tras ser capturado el fin de semana por fuerzas estadounidenses, y el presidente de EEUU, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de otra incursión si Washington no se sale ‍con la suya con la líder interina del ⁠país sudamericano.

Leer la nota completa
