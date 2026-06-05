Elecciones en Perú: ¿Cuáles son las principales propuestas de Keiko Fujimori?

El próximo domingo 7 de junio serán las elecciones presidenciales en Perú y, de acuerdo a las últimas encuestas, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tendría un empate técnico en esta segunda vuelta. La derechista, hija del exdictador, busca llegar al poder con tres ejes fundamentales: más orden, crecimiento económico y bienestar social.

Elecciones en Perú: Cuáles son las principales propuestas de Keiko Fujimori

La candidata de derecha presenta el plan de gobierno "Perú con Orden" para el periodo 2026-2031, donde presenta la idea de "recuperación" con más autoridades. Entre sus principales promesas, propone combatir la inseguridad mediante el fortalecimiento de la Policía Nacional, impulsa un plan de shock desregulatorio con especial fomento de la inversión privada y promete garantizar el acceso universal a servicios básicos de calidad.

En concreto, las principales propuestas de Fujimori se alinean detrás de tres ejes claves:

1. Orden (Ciudadano, Económico y Jurídico)

Es la base fundamental de su propuesta y se enfoca en recuperar la autoridad del Estado y la disciplina, mediante:

Seguridad Ciudadana: con el fortalecimiento de la Policía Nacional mediante la modernización de comisarías, mejora del equipamiento logístico y la creación de un Sistema Nacional Integrado de Información para la Seguridad Ciudadana con tecnología de reconocimiento facial y mapeo delictivo.

con el fortalecimiento de la Policía Nacional mediante la modernización de comisarías, mejora del equipamiento logístico y la creación de un Sistema Nacional Integrado de Información para la Seguridad Ciudadana con tecnología de reconocimiento facial y mapeo delictivo. Lucha contra la corrupción: implementación d e transparencia total en compras públicas y uso de inteligencia artificial para supervisión automatizada y control preventivo.

implementación d y uso de inteligencia artificial para supervisión automatizada y control preventivo. Disciplina económica: promete la reducción del déficit fiscal al 1% del PBI para el 2031, garantizando la independencia del Banco Central de Reserva (BCRP) y aplicando un "shock desregulatorio" para eliminar trabas administrativas .

promete la reducción del déficit fiscal al 1% del PBI para el 2031, garantizando (BCRP) y . Reforma del Estado : busca modernizar la gestión pública mediante la digitalización de trámites (Ventanilla Única Digital) y el fortalecimiento de la meritocracia en el servicio civil.

: busca modernizar la gestión pública mediante (Ventanilla Única Digital) y el fortalecimiento de la meritocracia en el servicio civil. Fortalecimiento de la seguridad: Incluye la construcción de mega penales de máxima seguridad y el uso de las Fuerzas Armadas para su administración temporal.

2. Económico

Busca reactivar los sectores estratégicos para generar empleo formal y crecimiento regional. El plan defiende firmemente un modelo económico basado en la libertad de mercado y la inversión privada:

Disciplina fiscal y desregulación: El plan enfatiza la disciplina macroeconómica, buscando reducir el déficit fiscal al 1% y aplicar un shock desregulatorio para eliminar barreras burocráticas que frenan la inversión.

El plan enfatiza la disciplina macroeconómica, buscando reducir el déficit fiscal al 1% y aplicar un shock desregulatorio para eliminar barreras burocráticas que frenan la inversión. Apoyo a emprendedores (MYPE ): Exoneración del Impuesto a la Renta por tres años para jóvenes emprendedores y creación del "Servicio Nacional de Defensa Jurídica del Emprendedor" para proteger a las MYPES de sanciones arbitrarias.

): Exoneración del Impuesto a la Renta por tres años para jóvenes emprendedores y creación del "Servicio Nacional de Defensa Jurídica del Emprendedor" para proteger a las MYPES de sanciones arbitrarias. Minería y energía : Establecimiento de mecanismos fast track para la aprobación de grandes proyectos energéticos y mineros, asegurando reglas claras y seguridad jurídica para atraer inversión.

: Establecimiento de mecanismos fast track para la aprobación de grandes proyectos energéticos y mineros, asegurando reglas claras y seguridad jurídica para atraer inversión. Agricultura y agua Construcción de grandes proyectos de represamiento (como Chavimochic III y Majes Siguas II) y fortalecimiento del programa nacional de siembra y cosecha de agua en zonas altoandinas.

Construcción de grandes proyectos de represamiento (como Chavimochic III y Majes Siguas II) y fortalecimiento del programa nacional de siembra y cosecha de agua en zonas altoandinas. Pesca y turismo: modernización de la infraestructura pesquera artesanal mediante asociaciones público-privadas (APP) y promoción del Perú como hub logístico del Pacífico.

Keiko Fujimori llegaría con un empate técnico a la segunda vuelta en Perú

3. Social (Igualdad de Oportunidades)

Se centra en reducir la pobreza en un 50% al término del gobierno y mejorar los servicios básicos. Además, muestra una clara tendencia conservadora: